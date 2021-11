Dean Smith souhaite bonne chance à Steven Gerrard à Aston Villa, alors que le nouveau manager de Norwich se prépare à faire une première remarquable en Premier League lors du match d’ouverture contre Southampton

Dean Smith insiste sur le fait qu’il n’aurait pas accepté le poste à Norwich s’il ne pensait pas pouvoir aider le club à éviter la relégation, car il souhaitait bonne chance à Steven Gerrard dans son ancien club Aston Villa.

Et le joueur de 50 ans envisageait également son premier match en tant que nouveau manager des Canaries, qui devrait marquer une incroyable première en Premier League.

Smith est impatient d’aller à Norwich

Le joueur de 50 ans a une tâche énorme entre les mains

Cela a été quelques jours remarquables pour Smith, qui a fait un retour rapide dans la pirogue une semaine seulement après avoir été limogé par Villa, prenant les rênes de Carrow Road pour un contrat de deux ans et demi.

Le fan d’enfance d’Aston Villa a été limogé par son club après cinq défaites consécutives en Premier League, leur dernière victoire ayant eu lieu le 25 septembre à Manchester United.

La légende de Liverpool Gerrard a ensuite été nommé à Villa Park pour un contrat de trois ans et demi, laissant les Rangers à mi-chemin de leur défense du titre de Premiership écossaise.

Smith a admis qu’il ne savait pas comment la légende de Liverpool s’en sortirait dans l’abri, bien qu’il espère que son successeur réussira dans son nouveau poste.

« Je n’en ai aucune idée », a répondu Smith lorsqu’on lui a demandé comment il pensait que son Gerrard s’en sortirait dans son ancien club lors de sa première conférence de presse à Norwich.

« Ils ont décidé d’aller avec Steven. Il a eu beaucoup de succès chez les Rangers et j’espère qu’il a beaucoup de succès à Aston Villa mais, évidemment, pas aux dépens de Norwich City maintenant.

Gerrard a été rapidement nommé après le limogeage de Smith

« Mais j’ai passé trois années très agréables [at Villa]. Si quelqu’un avait dit qu’il était au début quand on m’a proposé le poste, je passerais trois ans là-bas, surtout avec la vie moderne d’entraîneur de football, et accomplirais ce que nous avons accompli, alors je lui aurais levé la main. Mais cela a pris fin et je suis dans un endroit différent maintenant, mais j’attends avec impatience.

« Le recul est une chose merveilleuse, mais lorsque vous prenez des décisions, vous pensez que vous les prenez pour les bonnes raisons. Je suis content de ce que nous avons fait là-bas. C’est un nouveau voyage maintenant. J’ai dit dans ma déclaration de clôture à Villa que j’étais dépositaire et c’est ce que nous faisons ici maintenant avec Norwich City.

Smith parlait avant son match d’ouverture en tant que manager de Norwich, contre Southampton samedi.

Le jeu verra Smith réaliser une première remarquable…

Les Saints étaient les derniers adversaires de Smith en tant que patron de Villa, son limogeage survenant deux jours après une défaite 1-0.

Avec sa nomination aux Canaries pendant la pause internationale – il a été approché par Norwich le lendemain de sa hache et a été officiellement annoncé lundi – Smith affrontera désormais Southampton pour le deuxième match consécutif.

Cela signifie que le match de samedi verra Smith devenir le premier manager à affronter le même adversaire lors de matchs consécutifs de Premier League au cours de la même saison, mais avec des clubs différents.

Dean Smith rencontrera le manager de Southampton Ralph Hasenhuttl pour la deuxième semaine de match consécutive en Premier League

Lorsqu’on lui a demandé si le fait d’avoir joué contre les hommes de Ralph Hasenhuttl l’aiderait, lui et son équipe, à se préparer pour le match, Smith a déclaré: « J’ai déjà une idée de la façon dont Southampton joue, alors oui, cela devrait m’aider.

«Cela devrait aider en termes de ne pas avoir à rattraper autant que ce serait le cas si c’était un club contre lequel je n’avais pas joué. Mais ils ont battu Aston Villa 1-0, nous devons donc renverser le résultat et la performance.

Smith est catégorique sur le fait qu’il peut aider son nouveau club à éviter la relégation, insistant sur le fait qu’il n’aurait pas accepté le poste s’il ne l’avait pas fait.

Il a ajouté: «Ça fait du bien. Je ne suis sans travail que depuis quatre mois depuis que j’ai 16 ans et je n’ai pas aimé ça. Ma femme avait un peu plus de projets avec moi que ce qu’elle avait en sachant que je perdais mon emploi une semaine et que je travaillais en Premier League la semaine suivante.

Gilmour a joué pour la dernière fois pour les Canaries en septembre lors de la défaite 3-0 contre Liverpool

« Si je pensais que c’était un risque, je ne l’aurais pas pris. Il nous reste 27 matchs en Premier League et il y a des points à jouer. »

Smith a également commenté la situation difficile de Billy Gilmour, prêté à Chelsea, qui s’est retrouvé en marge de la première équipe après avoir quitté Stamford Bridge cet été.

Lorsqu’on lui a demandé quel rôle Gilmour pourrait jouer sous lui avec le retour de Todd Cantwell, il a répondu : « Un rôle important, avec le reste de l’équipe. C’est un nouveau départ pour eux avec l’arrivée d’une nouvelle équipe d’entraîneurs.

« On les verra demain à l’entraînement, et ensuite c’est à eux de nous impressionner et de rentrer dans l’équipe.

