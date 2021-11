Dean Stockwell, célèbre pour son personnage d’Al dans « Time Travelers », décède – El Sol de México

L’acteur Dean Stockwell, célèbre pour son personnage d’Al dans la série « Travelers in Time » (Quantum Leap), est décédé ce jour à l’âge de 85 ans.

C’est son représentant qui a annoncé la nouvelle de sa mort et a souligné que Stockwell avait demandé la vie dimanche dernier à son domicile et pour des causes naturelles.

Stockwell a reçu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour la comédie « Married to the Mob », réalisée par Jonathan Demme (« Le silence des agneaux », 1991) et dans laquelle il partageait les crédits avec Michelle Pfeiffer et Matthew Modine.

Avec une carrière longue et variée s’étalant sur sept décennies, Stockwell a collaboré avec David Lynch sur les films « Dune » (1984) et « Blue Velvet » (1986).

L’acteur américain, Robert Dean Stockwell, est décédé cette semaine à 85 ans. L’acteur, connu pour son rôle dans Quantum Leap, est décédé de causes naturelles. pic.twitter.com/lLosA8H7z7 – Café, chiens et histoire (@coffeedogshist) 9 novembre 2021

Cependant, l’acteur a travaillé pour d’autres génies du grand écran tels que Francis Ford Coppola (« Tucker : The Man and His Dream », 1988), Wim Wenders (« Paris, Texas », 1984), Robert Altman (« The Player » 1992) ou Sidney Lumet (« Long Day’s Journey Into Night », 1962).

Pour ce film de Lumet, il a partagé le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes avec ses co-stars Ralph Richardson et Jason Robards.

Ce n’est pas la seule fois qu’il triomphe collectivement dans la compétition française, puisqu’avec « Compulsion » de Richard Fleischer (1959), il remporte également le prix du meilleur acteur.

À cette occasion, Stockwell a reçu le prix aux côtés de ses collègues « Compulsion » Orson Welles et Bradford Dillman.

Stockwell a commencé sa carrière au théâtre comme un enfant et a également eu une longue et fructueuse carrière à la télévision, où il s’est fait remarquer avec des séries telles que « Quantum Leap » (1989-1993) ou « Battlestar Galactica » (2004-2009).

Stockwell était un grand ami du musicien Neil Young et la preuve en est que l’acteur a conçu la pochette de son album « American Stars’ N Bars » (1977).