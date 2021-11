Dean Stockwell décède à 85 ans

NBC – Paramount

Dean Stockwell avait une longue histoire à Hollywood, déjà en tant qu’enfant acteur. Cependant, il est peut-être mieux connu pour son rôle dans Quantum Leap en tant qu’adorable amiral Al Calavicci, connu pour ses vêtements flashy, ses farces amusantes et ses cigares fumants.

Les fans de Star Trek le connaissent peut-être pour son rôle de colonel Grat aux côtés du capitaine Archer pendant cinq saisons.

Stockwell est décédé paisiblement dans son sommeil le 7 novembre 2021 à l’âge de 85 ans.

Ses apparitions les plus célèbres incluent Dune et Blue Velvet de David Lynch. De plus, il était dans Battlestar Galactica (BSG). En fait, il a joué avec Edward James Olmos (Amiral Adama) pendant des années à BSG et également à Miami Vice.

Olmos, dans une réponse sur Twitter, a déclaré que Stockwell était un « vrai géant. J’ai eu la chance d’avoir travaillé avec lui sur Miami Vice et Battlestar. Je chérirai les années que nous avons passées ensemble. C’était un cadeau pour tous ceux qui le connaissaient vraiment ».

Robert Dean Stockwell est né en mars 1936. Stockwell a commencé à jouer dans les années 1940 alors qu’il était enfant. Il était également sur Anchors Aweigh avec Frank Sinatra. Il a ensuite joué le fils de Gregory Peck dans Gentleman’s Agreement, qui a remporté l’Oscar du meilleur film. En 1948, il devient culte avec Le garçon aux cheveux verts.

Sa carrière était loin d’être terminée. Stockwell a continué à jouer dans des films, à la fois classiques et cultes, tels que The Dunwich Horror. Il a joué avec Dennis Hopper dans Last Movie. À propos de Hopper, The Guardian cite Stockwell : « Ce fut un grand plaisir de travailler avec Dennis et nous avons passé un bon moment au Pérou. »

Il est apparu à Paris, au Texas, après avoir reçu un appel de Harry Dean Stanton, selon Entertainment Weekly. Stockwell était également sur Married to the Mob et To Live in Dive in LA.

Variety explique que sa carrière est extraordinaire avec 200 films sur sept décennies.

Repose en paix, Doyen Stockwell. THE DUNWICH HORROR, PARIS, TEXAS, THE LAST MOVIE, DUNE, MARIED TO THE MOB, TO VIVRE ET MOURIR A LA… Juste une litanie de grands films. De plus, bien sûr, l’un des meilleurs spectacles de tous les temps, qui nous a également donné l’une des meilleures photos de réunion de tous les temps. pic.twitter.com/oL9Ymfl8yi

Ce qui attire de nombreux fans de Star Trek, c’est la collaboration de longue date avec Scott Bakula (Capitaine Archer de Star Trek : Enterprise). Comme Al, l’ami principalement holographique du Dr Sam Beckett, il a reçu quatre nominations aux Emmy Awards et un Golden Globe du meilleur acteur de soutien dans une série.

Mais ce n’était pas la fin de leur relation. Bakula appelait souvent Stockwell un mentor.

Il y avait même des rumeurs d’une réédition de Quantum Leap avec le potentiel pour Bakula et Stockwell d’être à nouveau ensemble d’une manière ou d’une autre.

Bakula a déclaré à Saget : « Il y a des conversations très importantes à ce sujet en ce moment. Je ne sais pas ce que ce serait. Je ne sais pas qui l’aurait. Les droits ont été un désastre pendant des années. Je ne sais pas s’ils sont résolus maintenant. Cela a toujours été la plus grande complication. »

Selon Deadline, Bakula a déclaré à propos de Stockwell :

J’ai rencontré Dean lors de son audition pour Quantum Leap en 1988. Nous nous sommes connectés immédiatement et ma carrière et ma vie ont changé ce jour-là au bureau de Brandon Tartikoff. Quelle chance nous avons eu de le signer ! Quelques mois plus tard, il serait nominé pour un Oscar pour son rôle dans Married to the Mob, mais il est resté avec nous. Sérénité? Tout ce que je sais, c’est qu’il ne s’est jamais plaint, il aimait le rôle et la série et le reste appartenait à l’histoire.

Il est devenu un ami cher et un mentor et nous sommes devenus très proches pendant les cinq années suivantes, très intenses. Dean était un homme passionné par la vie, son travail, son art (c’était un artiste incroyable !), sa famille, toutes sortes de causes, les gens, la musique, la planète, les cigarettes, le golf, etc. Ayant été un enfant acteur célèbre, j’avais un faible pour chaque jeune acteur qui venait sur notre plateau. Il était très protecteur et communiquait toujours avec eux pour s’assurer qu’ils allaient bien.

Malgré une carrière avec des hauts et des bas au cours de ses soixante-dix années et plus dans l’entreprise, il a toujours été reconnaissant et ravi d’avoir l’opportunité de continuer à travailler. Il avait l’habitude d’annoncer sa présence sur scène par un beuglement : « Le plaisir commence maintenant ! » Des mots très vrais.

Je l’aimais beaucoup et ce fut un honneur de le rencontrer.