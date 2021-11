Dean Stockwell, star de « Quantum Leap », décède à 85 ans

L’acteur nominé aux Oscars et aux Emmy Awards Dean Sockwell, mieux connu pour son interprétation de l’amiral ‘Al’ Calavicci dans la comédie dramatique de science-fiction Quantum Leap de NBC, est décédé. Stockwell est décédé à son domicile dans la matinée du dimanche 7 novembre, a confirmé un représentant de la famille de l’acteur à Deadline. Stockwell est mort de « causes naturelles ». Il avait 85 ans.

Né Robert Dean Stockwell à North Hollywood en mars 1936, Stockwell a commencé sa carrière de sept décennies en tant qu’enfant acteur sous contrat avec Metro-Goldwyn-Mayer, sa première apparition connue au cinéma étant dans Valley of Decision en 1945, selon Variety . Il est ensuite apparu dans Anchors Aweigh avec Frank Sinatra et Gene Kelly, The Green Years, et le film controversé de 1948 The Boy With the Green Hair, ainsi que dans l’adaptation de 1950 de Kim de Rudyard Kipling. Après être brièvement revenu sur la scène de Broadway dans Compulsion avec Roddy McDowall en tant que jeune adulte, Stockwell a rétabli sa carrière cinématographique dans la version cinématographique, pour laquelle il a remporté le prix du meilleur acteur au festival de Cannes aux côtés des co-stars Orson Welles et Bradford. Dillman.

Stockwell, cependant, était peut-être mieux connu pour son rôle principal dans Quantum Leap, qui a duré cinq saisons entre 1989 et 1993. L’acteur a interprété l’amiral ‘Al’ Calavicci aux côtés de Scott Bakula. Le rôle lui a valu quatre nominations aux Emmy, plusieurs nominations aux Golden Globes et une victoire aux Golden Globes en 1990 pour « la meilleure performance d’un acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un film réalisé pour la télévision ». Les autres crédits de Stockwell incluent Blue Velvet, Dune, Married to the Mob, The Rainmaker, Battlestar Galactica, JAG et NCIS: New Orleans, entre autres.

Suite à l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités et fans d’Hollywood ont rendu hommage à l’acteur prolifique sur les réseaux sociaux. L’actrice Lydia Cornell a tweeté : « Repose en paix Dean Stockwell. Quel acteur incroyable. Il avait toujours une lueur d’humour malicieux dans ses yeux. J’ai été honoré de travailler avec lui dans le pilote de Quantum Leap. » Une autre personne s’est souvenue de Stockwell comme de quelqu’un qui « a toujours rayonné d’une certaine gentillesse enjouée qui permettait de suivre facilement le personnage qu’il jouait dans le terrier du lapin, une force énorme lorsqu’il assume des rôles aussi divers ».

Stockwell, qui a reçu une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood en 1992, a pris sa retraite d’acteur en 2015, après quoi il a commencé à faire de l’art et à exposer aux États-Unis. Stockwell laisse dans le deuil sa femme, Joy Stockwell; et leurs deux enfants, Austin Stockwell et Sophie Stockwell, ses proches se souvenant de lui comme « un rebelle qui aimait jouer, rire, fumer des cigares et jouer au golf ».