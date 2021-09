Dean Unglert répond à ses commentaires “étouffants” à propos de Caelynn

in

Et c’est, Doyen unglert sait que “étouffer” sonnait mal.

Au cours du dernier épisode de son et Jared Haibonpodcast iHeartRadio de Aider! Je suis nul au rendez-vous, la star de Bachelor Nation a fait la une des journaux lorsqu’il a décrit sa petite amie, l’ancienne star de Bachelor Caelynn Miller Keyes, comme la personne “la plus étouffante” avec laquelle il est jamais sorti. Mais, comme il l’a souligné lors d’une interview avec Us Weekly, le contexte est primordial.

“L’une des questions a été envoyée par courrier électronique dans notre podcast sur l’étouffement”, a-t-il noté pendant le chat pour expliquer pourquoi ils avaient utilisé le mot “étouffement” en premier lieu. “C’était donc le mot que Jared et moi utilisions alors pour, vous savez, un peu comme trouver un terrain d’entente avec cette personne qui parlait de la relation étouffante.”

Pourtant, il existe de meilleurs mots à utiliser pour désigner votre autre moitié. “C’est un mot horrible, ne vous méprenez pas. C’est le mauvais adjectif à utiliser pour décrire quelqu’un dans une relation”, a-t-il reconnu au magazine. “Je disais simplement que dans les expériences passées, je détesterais être étouffé, mais avec Caelynn, bien que mon instinct soit de dire:” Ne m’étouffe pas “, en réalité, je me dis:” Vous pouvez m’étouffer parce que J’aime passer du temps avec toi, en quelque sorte.