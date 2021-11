L’acteur Dean Winters, mieux connu pour ses rôles dans Oz, 30 Rock et les publicités Allstate « Mayhem » s’est confié à Page Six sur la « douleur constante » qu’il ressent à la suite d’une amputation qu’il a subie il y a 12 ans. « Je n’ai pas fait un pas depuis 2009 sans avoir mal », a déclaré Winters à Page Six. « J’ai de la neuropathie, vous savez, à un tout autre niveau où je ne peux pas sentir mes mains et mes pieds. Mais si je marche sur un caillou, c’est comme si je traversais le toit. »

« C’est une dichotomie très étrange. C’est comme si c’était très difficile à comprendre. Vous ne pouvez rien y faire », a-t-il déclaré à propos de l’inconfort constant. « Je l’ai avalé parce que, vous savez, l’alternative n’est pas un endroit où je veux être. » Winters a expliqué qu’il avait obtenu son concert maintenant reconnaissable en tant que Mayhem dans les publicités Allstate Insurance pendant qu’il se remettait. « Allstate était implacable », a-t-il déclaré. « C’est fou si vous regardez dans le dictionnaire Webster, la définition en vieil anglais du mot ‘mayhem’ est ‘un avec des amputations’. »

La peur de la santé de Winters s’est produite en juin 2009 lorsque son cœur s’est arrêté lors d’un trajet désespéré en ambulance. « J’ai eu une conduite difficile dans une ambulance. Je suis devenu septique à cause d’une maladie que j’avais quand j’étais enfant et cela m’a rattrapé », a déclaré Winters à Us Weekly en 2019. « J’étais mort à l’arrière d’une ambulance, et les grands médecins de l’hôpital Lenox Hill m’ont ramené à la vie après environ quatre minutes et demie. » Il a été réanimé par les ambulanciers, mais a nécessité de multiples opérations et a contracté la gangrène, entraînant l’amputation de deux orteils et d’un demi-pouce.

Winters a déclaré qu’il n’avait pas vu de lumière blanche comme le rapportent de nombreux autres survivants de l’expérience de mort imminente. Cependant, il a déclaré aux journalistes qu’il « n’avait aucune idée de ce qui s’était passé » dans les minutes entre sa mort et sa guérison miraculeuse. En fait, il ne l’a pas découvert pendant un bon moment. « Ils ne vous disent ce qui s’est passé que quelques mois plus tard », a-t-il révélé. « Ils ne veulent pas te renvoyer dans un traumatisme mental. Cela m’a réveillé avec beaucoup de choses qui étaient floues. »