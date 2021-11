Deana Carter publie son 25e anniversaire « Est-ce que je me suis rasé les jambes pour ça ? »

Pour célébrer le 25e anniversaire de Est-ce que je me suis rasé les jambes pour ça ?, Deana Carter, avec Capitol Records et UMe, a sorti Éditions 25e anniversaire de son premier album 5x platine.

Carter a également sorti un nouveau clip pour le remake de son premier single primé 2x platine. “Vin de fraise.” De la voix d’oiseau chanteur de Carter et de l’intro au piano qui vous ramène instantanément à 1996, aux sons sonores des artistes country Ashley McBryde, Lauren Alaina, Kylie Morgan, Martina McBride, Vince Gill et l’arrangement repensé, Carter s’est surpassée cette fois environ. Le look des coulisses a été tourné aux Sound Stage Studios de Nashville.

Les éditions du 25e anniversaire de l’album de Carter qui sortent aujourd’hui de Capitol Nashville/UMe ont été remasterisées à partir des enregistrements originaux et sortiront sur CD avec deux pistes bonus, ainsi qu’un Digital Deluxe avec dix chansons supplémentaires, dont sept seront disponible numériquement pour la première fois.

«Ces nouvelles versions sont une façon de lever un verre à tous ceux qui aiment ces chansons, et aux stations de radio country qui les diffusent encore, et de dire merci. J’espère que tout le monde aime célébrer les 25 ans de Did I Shave My Legs for This? autant que j’ai aimé créer ces sorties très spéciales », a expliqué Carter.

Carter célébrera également la sortie dans sa ville natale de Nashville le 18 novembre 2021 à l’auditorium historique Ryman, avec des invités spéciaux Charles Esten et Breland, ainsi que des apparitions surprises d’autres artistes.

« C’est un tel honneur et un point culminant de carrière de finalement titrer The Ryman, notre église mère sacrée, en particulier étant originaire de Nashville et grandir dans l’industrie, sachant que mon père, Fred Carter, Jr., a joué sur cette scène avec tellement beaucoup de grands », dit Carter. »

Et tout cela s’inscrit dans la réédition du 25e anniversaire de mon tout premier album Did I Shave My Legs For This ? sur UMG Nashville. C’est un moment de « pince-moi » maintenant », ajoute-t-elle, « et ce sera lors de cette soirée super spéciale avec Charles Esten et Breland et quelques invités surprises aussi. »

Achetez ou diffusez les éditions 25e anniversaire de Did I Shave My Legs for This ?.