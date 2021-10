Deandre Ayton appelle Suns pour un drame contractuel

Deandre Ayton est actuellement éligible pour une prolongation de contrat de recrue avec les Phoenix Suns.

Sur la base des règles, Ayton peut signer une extension de 172,5 millions de dollars qui pourrait atteindre 207 millions de dollars avec des escalators. La date limite pour obtenir des prolongations sur les contrats de recrue est le 18 octobre – dans moins d’une semaine.

Jusqu’à présent, Phoenix a hésité à donner à Ayton une extension maximale.

Au cours d’une récente session avec des journalistes, Ayton est devenu brutalement honnête au sujet du drame entourant son avenir Suns.

Deandre Ayton aborde les pourparlers contractuels, affirmant qu’il est « déçu » qu’un accord n’ait pas été conclu et qu’il veut être respecté comme ses pairs, car ESPN a rapporté la semaine dernière que les pourparlers contractuels étaient au point mort pour obtenir une prolongation maximale de la recrue. #Soleils pic.twitter.com/XVtj06fojN – Duane Rankin (@DuaneRankin) 12 octobre 2021

« J’aime Phoenix, mais je suis vraiment déçu que nous n’ayons pas encore vraiment conclu d’accord », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, nous étions à deux victoires d’un championnat. Je veux juste être respecté, pour être honnête. Soyez respecté comme mes pairs sont respectés par leurs équipes et continuez comme ça. Je vais simplement les laisser gérer cela de la manière la plus professionnelle possible et contrôler simplement ce que je peux contrôler. »

L’année dernière, Ayton a enregistré en moyenne 14,4 points, 10,5 rebonds et 1,6 bloc par match. Que cela mérite une extension de recrue maximale est une question d’opinion. Pour le contexte : Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr. en ont tous obtenu un.

De toute évidence, Ayton n’est pas Doncic, et le regret de ne pas avoir pris la star des Mavericks peut jouer un rôle dans ce qui se passe actuellement. Après tout, juste cette semaine, une histoire a émergé sur la véritable raison pour laquelle Phoenix a sélectionné Ayton plutôt que Doncic lors du repêchage de la NBA 2018.

Cela dit, Ayton est toujours un très bon joueur – et un élément clé de l’équipe NBA Finals de l’année dernière. Sera-t-il finalement récompensé pour cela avec cette extension de recrue ? Le temps nous le dira.

