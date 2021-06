DeAndre Ayton entre dans l’histoire du rebond du match 4 contre les Clippers de Los Angeles

La surprise de Soleils phénix Il continue de faire des pas fermes et solides vers le titre NBA dans cette turbulente 2021. Seuls 5 matchs de gloire sont ceux de Monty Williams, et ce n’est pas un hasard. Du travail, encore du travail et beaucoup de talent de la part de certains de ses acteurs, dont le rôle joué par Devin Booker et Chris Paul.

Mais si quelqu’un peut et doit terminer ce Big-Trois, c’est DeAndré Ayton, et le garçon le fait-il. Dans le match 4 contre les Los Angeles Clippers, il a scellé sa meilleure marque de rebonds dans ces Playoffs avec ni plus ni moins de 22, devenant ainsi le troisième meilleur record de sacs de l’histoire de la franchise de l’Arizona après deux précédents obtenus par Charles Barkley. Animal!