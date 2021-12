Deandre Ayton et Chris Paul dirigent les Suns à Portland

Victoire à domicile de Soleils de phénix en vue de Portland Trail Blazers 111-107 en prolongation avec 28 points et 13 rebonds de Deandre Ayton et 24 et 14 passes décisives de Chris Paul. Cameron Payne a contribué 17 unités de la banque. Après la défaite face aux Sixers, les Suns l’emportent à nouveau, renforcés par Ayton. Sur les Blazers, les 31 points et 10 passes décisives de Damian Lillard et les 23 points de Nick Powell ont été inutiles. Les Blazers continuent de chuter 11 victoires et 17 défaites en ce moment.)

DominAYTON —- Marque un sommet de 26 points pour la saison ! pic.twitter.com/0okolFMhSC – Phoenix Suns (@Suns) 15 décembre 2021