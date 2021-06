DeAndre Ayton, le secret de Phoenix pour viser le titre

in

Phoenix Suns reste l’un des candidats clairs et évidents pour le ring cette saison. L’équipe de l’Arizona a été l’une des grandes surprises de la saison puisqu’elle s’est dirigée vers la deuxième place de la Conférence Ouest et de loin sa meilleure saison de la dernière décennie.

Beaucoup des joueurs les plus remarquables de cette liste qu’il dirige avec une telle maîtrise Monty William sont mis en évidence par de nombreux médias sportifs aux États-Unis, tels que Devin Booker, Chris Paul ou Crowder Jae. Mais la figure d’un joueur comme DeAndré Ayton dans la plupart des contextes malgré le fait qu’il soit l’un des joueurs les plus remarquables de cette équipe.

Parce que?

DeAndre Ayton était déjà l’un des principaux responsables de l’élimination des Lakers de Los Angeles lors du premier tour des Playoffs NBA 2021, asséchant Anthony Davis et profitant de ses faiblesses dans tous les aspects du jeu.

Mais c’est que, dans le lien dur que le Soleils Pour passer les Denver Nuggets, DeAndre Ayton est jumelé au meilleur joueur de l’équipe rivale et réduit en cendres pour les statistiques qu’il génère habituellement.

Nikola Jokic est resté 2 points de plus et 1 rebond de moins que le centre des Suns lorsqu’ils se sont associés, une énorme nouvelle qui augmente considérablement les chances des Phoenix Suns d’être dans la ligue. Finale de la Conférence Ouest et se rapprocher dangereusement de la NBA.