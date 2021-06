Deandre Ayton, libérant un numéro un

Les Suns sont à un pas de la finale NBA. En le donnant, oui, cela peut coûter cher, même si les statistiques sont de votre côté. Au cours des 40 dernières années, seuls les Golden State Warriors ont pu revenir de 3-1 en finale de conférence. Le revenu pour les Arizonans est pratiquement une assurance-vie ; Mais, dans le match nul contre les Clippers de Los Angeles, une bombe peut être activée après chaque coup. La franchise dirigée par Tyronn Lue n’abandonne pas, et c’est lorsque sa nécrologie se prépare qu’elle répond le plus férocement. Survivants nés, un animal aux mille vies. Lorsque les Dallas Mavericks sont allés 2-0 au premier tour, leur destin désastreux semblait clair. Quand l’Utah Jazz a fait la même chose en deuxième, c’est plus pareil. Ils remettent l’égalisation et gagnent à nouveau, comme si les deux choses ne pouvaient être données séparément, comme si elles étaient la loi universelle. A Phoenix, sûrement, ils seront soulagés : ils ont évité de porter la malédiction. Ils ont survécu aux survivants et sont sortis victorieux d’une vraie guerre… qui continue.

Il n’y a pas de tranchées. Sûrement, avec plus de courage que de succès, mais en laissant un duel inoubliable en cours de route. Chaque rebond est combattu comme s’il s’agissait de l’anneau lui-même et, littéralement, les têtes sont divisées. Le nez cassé de Devin Booker en est la preuve. Il en va de même de sa décision de retirer son masque de protection au dernier tour : il avance le visage découvert. Au milieu d’une telle collision, Booker lui-même est l’un des principaux gentlemen. Il a été le soldat au sabre le plus tranchant lors du premier duel, avec un triple-double pour la postérité : 40 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. Des chiffres qui, à Phoenix, n’ont plus été vus depuis 1993, par Charles Barkley. Dans l’histoire de la NBA, seuls Luka Doncic et Oscar Robertson ont pu les atteindre à un plus jeune âge. Sous la baguette du vétéran et de qualité Chris Paul, le gardien de 24 ans brille comme peu d’autres à ses premières séries éliminatoires; mais il n’est pas le seul. Deandre Ayton, 22 ans, devient énorme, même au-delà de ses 211 cm.

Vous avez déjà un moment inoubliable pour votre CV, mais c’est bien plus que cela. Son alley-oop, dans le jeu décisif du troisième match de la série, sera l’histoire de la NBA ; mais sa phase finale, au complet, n’en sera pas très éloignée. Comme toujours, le temps nous le dira. Dans le calcul du match nul, il affiche en moyenne 20,7 points et 7,3 rebonds avec 73,8% de field goal. Dans l’ensemble des séries éliminatoires, 16,3 + 10,8. Au-dessus, dans les deux cas, de leurs normes générales de saison régulière, situées à 14,4 + 10,5. Si vous faites attention à ses pourcentages de frappe, l’impact est total : sur tous les 124 tirs, il en fait 90. Il est actuellement au-dessus de tout autre joueur des playoffs dans cette section. Jusqu’à présent, avec au moins 100 tentatives, Clint Capela, en 2018 avec les Houston Rockets, est le détenteur du record, restant à 66%. Après lui, James Donaldson, avec 65,4% en 1988, et Alton Lister, avec 64,1% en 1986. Comme Booker, il dispute ses premiers playoffs et, comme lui, en sort diplômé.

Il le fait aussi, appartenant à une génération de vrai luxe : la Draft 2018, au fil des ans, sûrement, l’une des meilleures de tous les temps. Il n’est pas n’importe qui, en plus, il est le numéro un, le premier élu du gala des jeunes talents : l’homme qui, parmi tant de stars, a été choisi pour briller le plus. Ce n’est pas le cas et cela ne le fera sûrement pas ; mais, après l’incohérence et l’irrégularité, il se rapproche enfin des normes que son statut exigeait. Une suspension temporaire dans sa deuxième année, pour consommation de substances illégales, qui a ajouté à plus de problèmes en dehors des pistes, a obscurci une trajectoire qui, parfois, semblait s’enfoncer sans pitié. Les Suns ont décidé de le choisir devant Luka Doncic et Trae Young, et c’est une épée à double tranchant.– un privilège dont on peut être fier, mais aussi un fardeau pour la vie. Combien va-t-on parler d’eux… et du reste. De Jaren Jackson Jr., prêt à diriger aux côtés de Ja Morant; Collin Sexton, sur une ascension fulgurante ; de Shai Gilgeous-Alexander, en attendant que la reconstruction se concrétise en Oklahoma ou de Michael Porter Jr., se rapprochant du niveau qu’il avait promis avant sa blessure au dos. Egalement de Kevin Huerter, héros de ces mêmes playoffs, ou de Mikal Bridges, le propre partenaire d’Ayton et, bien que pas autant que lui, étant également décisif sur celles-ci : 11,7 points et 4 rebonds.

De l’aide plombier au “sac” d’argent

De nombreux noms et, dans plusieurs cas, appelés à être parmi les principaux dominants de la NBA dans les années à venir. Ayton est là, prouvant qu’il peut être parmi les meilleurs. Faire partie d’eux et, aussi, d’une manière très spéciale : tout n’est pas le meilleur, parmi ceux-ci, plusieurs fois, il est presque aussi important d’être différent que le premier. Et Deandre l’est. Au milieu de l’âge du triple, des transitions rapides et de l’habileté au pouvoir, Ayton est de la vieille école. Tant dans son jeu que dans son apparence, pour plus de narration, avec un semblant, projeté par son beau visage, qui pourrait bien se situer dans les années 80. C’est un grand homme, un centre coriace qui ne regarde même pas dans le périmètre : sur tous les playoffs, il n’a pas tenté un seul triplé. Contre-productif à l’heure actuelle ? C’est peut-être le cas, mais pour l’instant, cela montre que, à partir de ce jeu, des séries peuvent également être choisies. Parce que c’est. Aussi, punir la petite balle des Clippers, une cage sanglante pour Rudy Gobert, mais un piège récupérable pour lui. Pour quelqu’un qui est en voie de libération, qui ne pense plus à Doncic ou Young : seulement ses possibilités, celles de numéro un.

En 3-1, il a été l’un des facteurs déterminants. Comme il l’avait déjà été contre Anthony Davis (il lui a laissé 37,9% de correct), lorsque des blessures lui ont permis de prendre l’avantage, ou Nikola Jokic (40,7%), qui a terminé la série frustré et expulsé après une faute sur Cameron Payne. 19 points, 22 rebonds et 4 contres pour régner dans la peinture et, en individuel, atteindre le maximum de la course dans les deux dernières sections. Si vous limitez le second au côté offensif, depuis Charles Barkley en 1993, aucun joueur des Suns n’a réussi à récolter 9 rebonds offensifs lors d’un quatrième match de playoffs. Il insuffle la peur, intimide, change de plan, avec plusieurs exemples de Reggie Jackson dans les moments les plus chauds, et éteint de nombreux incendies qui, vraiment, ne déclenchent même pas: avec lui comme principal défenseur, les Angelenos sont précis à 35,3%.

Un contraste total avec son passé plus récent, où, principalement, il était stigmatisé comme une source de problèmes à l’arrière. “On va lui donner un bon sac cet été”, a déclaré Chris Paul après le match, évoquant la prolongation de contrat qu’Ayton, toujours avec un contrat de rookie, doit signer. “C’est la meilleure chose qui soit arrivée à ma carrière”, a avoué le centre, pour sa part, en parlant du meneur vétéran. “La première chose qu’il m’a dite, c’est que si je voulais rester longtemps dans cette ligue, je devais me concentrer sur les angles. Je n’arrêtais pas de penser, les angles? Il s’agit de bloquer les angles, les angles de rebond, d’être bien positionné… Pour moi, la clé est de jouer le pick and roll avec lui. Je ne dirais pas que c’est facile, mais si l’un des deux est seul, on va tirer quelque chose de positif de la pièce. C’est ce que j’ai appris à force de répétitions avec lui”, explique-t-il, déjà sur un plan strictement sportif.

“Mon père est originaire du Nigéria et ma mère est jamaïcaine et bahamienne, alors j’aide tous ces pays en un seul. Je ne suis pas seulement bahaméen. Je suis nigérian et jamaïcain. Je veux donc que le monde le sache”, a déclaré la nuit. . dans lequel il a été sélectionné dans le Projet, en précisant qu’il n’oublie pas ses racines. Dans un article de Diego Morini pour La Nanción, c’est clair : « Une fois que je suis en ville, je suis en ville », recueille-t-il, selon les propres mots d’Ayton. Lorsqu’il rentre dans la maison familiale, il retourne dans son lit habituel, dans une couchette partagée avec son frère. Il a commencé à jouer au basket dans un camp excessivement cher pour ses parents et, en compensation, il a commencé à travailler comme plombier avec son beau-père. Sûrement, loin de penser qu’un jour, il serait à un pas de la finale NBA. C’est là que c’est.