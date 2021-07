DeAndre Hopkins dit qu’il n’est pas sûr de l’avenir de la NFL en raison des nouvelles règles COVID-19 .

Étoile des Cardinals de l’Arizona DeAndré Hopkins a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il n’était pas clair sur ce que la NFL lui réservait après qu’une nouvelle note de service de la ligue affirmait que les équipes connaissant une évasion de COVID-19 parmi les joueurs non vaccinés pourraient devoir renoncer à des matchs.

“Je n’aurais jamais pensé dire cela, mais être en mesure de blesser mon équipe parce que je ne veux pas participer au vaccin me fait remettre en question mon avenir dans la @NFL”, a écrit Hopkins dans un tweet supprimé depuis.

Le receveur large des Arizona Cardinals DeAndre Hopkins participe à un entraînement hors saison le mois dernier au Dignity Health Arizona Cardinals Training Center à Tempe. (Photo de Christian Petersen/.)

Il a écrit plus tard: “Au fait, j’ai environ 9 ans de plus en moi, passez une bonne journée.” Hopkins a laissé ce tweet.

Le receveur de 29 ans, une sélection All-Pro à trois reprises, en est à sa huitième année avec la ligue.

DeAndre Hopkins (au centre) escorte sa tante (à gauche) et sa mère (à droite) aux ESPY Awards 2021 plus tôt ce mois-ci au Rooftop At Pier 17 à New York. (Photo de Michael Loccisano/.)

La NFL n’a pas rendu la vaccination contre le coronavirus obligatoire pour ses athlètes mais, en collaboration avec la NFL Players Association, a créé plusieurs restrictions pour les joueurs non vaccinés : ils doivent être testés quotidiennement, doivent porter des masques dans les installations de l’équipe et pendant les voyages, et ils peuvent également ne pas quitter l’hôtel de l’équipe ou interagir avec des personnes extérieures à l’organisation pendant le voyage.

De plus, les NFL non vaccinés ne sont pas autorisés à manger avec leurs coéquipiers, ne peuvent pas utiliser les saunas ou les hammams des équipes, et s’ils sont positifs, ils sont soumis à la quarantaine.

La NFL vient d’informer les clubs que si un match ne peut pas être reprogrammé au cours de la saison de 18 semaines en 2021 en raison d’une épidémie de COVID parmi les joueurs non vaccinés, l’équipe touchée par l’épidémie abandonnera et sera créditée d’une perte pour les séries éliminatoires, par sources. Implications massives. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 22 juillet 2021

Face à la nouvelle variante delta croissante de COVID-19, le nouveau mémo de la NFL ajoute des pénalités d’équipe à ces restrictions.

“Si un match est annulé/reporté parce qu’un club ne peut pas jouer en raison d’un pic de Covid parmi ou résultant de ses joueurs/personnels non vaccinés, alors le fardeau de l’annulation ou du retard incombera au club victime de l’infection Covid”, états de mémo.

“Nous chercherons à minimiser la charge pesant sur le club ou le club adverse”, poursuit-il. « Si un club ne peut pas jouer en raison d’un pic de Covid chez les individus vaccinés, nous essaierons de minimiser le fardeau compétitif et économique des deux équipes participantes. »

Le mémo marque la position la plus ferme que la ligue a prise sur le sujet de la vaccination.

