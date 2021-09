DeAndre Jordan, à deux doigts de signer avec les Lakers

07/09/2021 à 17h55 CEST

Jordi Pozo

DeAndre Jordan pourrait signer pour les Angels Lakers, comme l’a rapporté le journaliste ESPN Adrian Wojnarowski. Le centre américain a été échangé le 3 septembre des Nets aux Detroit Pistons, qui a également reçu quatre choix de deuxième ronde et 5,78 millions de dollars et a offert en échange Jahlil Okafor et Sekou Doumbouya. Jordan, selon ESPN, sera coupé par les Detroit Pistons et signé par les Lakers en tant qu’agent libre pour un contrat d’un an de 2,6 millions de dollars..

Après l’achèvement officiel d’un rachat avec les Pistons de Detroit, le centre DeAndre Jordan a l’intention de signer avec les Lakers de Los Angeles, ont déclaré des sources à ESPN. Jordan devrait d’abord accepter les dérogations pour devenir un agent libre. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 septembre 2021

Si votre incorporation dans la franchise californienne est terminée, Les Lakers auront trois purs centres dans leurs rangs, comme Jordan lui-même, Dwight Howard et Marc Gasol. Dwight Howard a signé pour le minimum avec l’or et le violet lors de la première journée d’agence libre et est revenu dans l’équipe avec laquelle il a été champion en 2020.

À 36 ans, Gasol fera face à une nouvelle saison dans la NBA pleine de compétition à son poste et de voir comment ses minutes sur le terrain ont été considérablement réduites la saison dernière. Marc Stein, journaliste américain spécialisé dans la NBA, a fait état il y a quelques semaines d’un possible départ de Marc Gasol depuis semble ne pas avoir la confiance de la direction sportive de Los Angeles.

Stein a expliqué que, selon ses sources, la continuité du pivot espagnol n’est pas garantie même s’il veut continuer. “J’ai entendu dire que ce n’est pas totalement fermé que Marc Gasol revient avec les LakersMême après avoir déclaré, après la défaite de l’Espagne en quart de finale contre les États-Unis aux Jeux olympiques, qu’il avait l’intention de jouer la dernière année du contrat de deux ans qu’il a signé avec la franchise. On ne sait toujours pas si cela signifie que Gasol peut être libéré pour jouer pour une autre équipe NBA ou s’il choisirait éventuellement de mettre fin à sa carrière dans son pays d’origine comme son frère Pau.“.