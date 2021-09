DeAndre Jordan, aux Lakers

Les Lakers continuent d’ajouter. Avec le modèle presque terminé, Un nouveau pivot est arrivé à la franchise Angelina : c’est DeAndre Jordan, qui a été envoyé des Nets aux Pistons hier matin. Le centre a conclu un accord avec l’équipe de Detroit pour un rachat et a signé un contrat d’un an de 2,6 millions de dollars avec les Lakers. Force intérieure pour un basketteur qui est déjà passé par Los Angeles, bien que dans les Clippers, où il a connu les meilleures années de sa carrière, faire équipe avec Chris Paul et Blake Griffin et développer toutes ses qualités sous les ordres d’un coach comme Doc Rivers.

Après l’achèvement officiel d’un rachat avec les Detroit Pistons, le centre DeAndre Jordan a l’intention de signer avec les Los Angeles Lakers, ont indiqué des sources à ESPN. Jordan devrait d’abord accepter les dérogations pour devenir un agent libre. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 septembre 2021

Avec cette signature, un profil similaire arrive (bien que pire, évidemment) à celui de Dwight Howard : physique, rebond, défense, contres… Beaucoup de sacrifices et un caractère qui s’adapte à d’autres grandes stars, comme on l’a déjà vu par le passé, soit avec les Clippers susmentionnés, soit il y a une saison, avec les Nets. Un autre vétéran s’ajoute également à la chaîne des Lakers, qui ont une équipe vieillissante ce parcours. Dans le cas de Jordan, un joueur de 33 ans arrive.

Jordan a récolté en moyenne 7,5 points et 7,5 rebonds la saison dernière, avec le STS, bien que son importance ait progressivement diminué au fur et à mesure que la saison avançait et qu’il a disparu en séries éliminatoires, où il n’a pas joué pendant une minute. Avec son arrivée, Frank Vogel obtient deux centres aux caractéristiques physiques puissantes, comme en 2019-20, où il avait JaVale McGee et Howard lui-même. Une saison qui, rappelons-le, s’est terminée dans un ring.

Avec l’arrivée de Jordan, des problèmes pour Marc Gasol apparaissent. L’avenir du pivot espagnol est incertain et l’écart pour lui dans l’effectif se réduit avec l’arrivée d’un joueur avec qui il partage un poste. Marc n’était pas content de son rôle l’année dernière (ce qu’il a fait très clairement à la presse), lorsqu’il a perdu le titre face à Andre Drummond. Une situation qui s’est aggravée en raison de la croissance de la concurrence et qui ne semble pas changer. Va-t-il quitter les Lakers ? Pour le moment, il n’y a aucun indice sur son avenir. Le reste, on verra.