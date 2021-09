DeAndre Jordan, que peut-il apporter aux Lakers de Los Angeles

Si vous vouliez un vétéran, alors prenez deux tasses. L’âge moyen de Les Lakers de Los Angeles il continue d’augmenter, tout comme l’intelligence du jeu, l’expérience et la soif de gloire. La signature de DeAndré Jordan beaucoup y voient un mouvement secondaire et résiduel, une manière d’expulser Marc Gasol de l’équipe et obtenir un homme prêt à assumer un rôle moins important et créer une bonne ambiance dans les vestiaires. Il accomplit tout cela, mais aussi bien plus parce que cet homme n’est pas allé en Californie pour être un comparsa, mais pour écologiser ses lauriers et montrer qu’à 33 ans, il peut continuer à être un acteur important dans la rotation d’un aspirant anneau.

Dans le hit d’il y a deux saisons, Frank Vogel il avait deux centres dont la grande vertu était l’intimidation sous l’échiquier et le blocage du jeu et de la poursuite : Howard et McGee. Le départ des deux et la signature de Marc voulaient fournir à l’équipe une défense plus par placement et sagesse que par force brute, mais les choses n’ont pas fonctionné. Maintenant, l’équipe revient à la formule qui lui a donné un si bon résultat et aura Howard et DeAndre, deux joueurs très similaires qui alterneront pour donner du repos à Anthony Davis dans la position de 5, et qu’ils pouvaient même parfois partager la cour avec lui. Jordan revient à Los Angeles pour gagner ce ring auquel il a tant résisté avec les Clippers, et pour se racheter de l’ostracisme auquel il était relégué dans les Brooklyn Nets.

DeAndre Jordan a 33 ans et peut très bien s’adapter à une équipe comme les Lakers

L’engagement mondial envers le petit ballon menace d’atténuer l’impact de joueurs comme lui dans la ligue, mais il a été démontré depuis un certain temps qu’avoir la possibilité de mettre un joueur de grande taille avec la capacité de rebondir et de sauter dans la peinture peut être vital dans quelques instants. Son atterrissage dans les Lakers signifiera presque certainement le départ d’un Marc GasoIl est très marqué et rend la marche de Markiff Morris moins douloureuse puisqu’avec deux centres de garantie, vous pouvez parier sur Davis de 5 et Carmelo de 4, en alternance avec Lebron comme attaquant de puissance et même en plaçant dans cette position à Trevor Ariza, en plus de avoir la possibilité de jouer avec un double poteau dans la peinture.