DeAndre Jordan se moque du plus gros problème des Lakers (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont traversé la pré-saison sans victoire pour un certain nombre de raisons.

Tout d’abord, il y avait un manque notable de cohésion entre tous les nouveaux ajouts de l’équipe. Les chiffres d’affaires insensés de Russell Westbrook révélaient à quel point la chimie sur le terrain est actuellement mauvaise.

Mais ce n’était pas le seul problème.

LA a de très réels dilemmes de position et de temps de jeu que le personnel d’entraîneurs doit régler le plus tôt possible.

Cette semaine, le Laker DeAndre Jordan de première année a été brutalement honnête sur le plus gros problème de l’équipe en ce moment en dehors de la chimie : l’impasse qui existe dans la zone avant entre lui, Dwight Howard et Anthony Davis.

« Je pense qu’il y aura des matchs où certains gars entreront et sortiront », a déclaré Jordan.

« Vous savez que c’est une longue saison et beaucoup de gens disent que nous sommes un vieil équipage, donc je suis sûr que les gars prendront des nuits de repos ou des mésaventures malchanceuses ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand les gars entreront là-bas, nous pourrons nous retrouver du mieux possible… ils feront un excellent travail et vous aurez alors l’attitude du prochain homme.

Jordan a également souligné à quel point Howard avait bien joué pendant la pré-saison, en dehors de ses problèmes de faute.

« Dwight est extrêmement physique là-dedans, parfois il se fait harceler [by the refs], » il a dit. « Mais c’est juste qui il est depuis 18 ans, donc quand il arrive, c’est un rouleau dur, un créateur d’écran dur, super physique essayant de créer des possessions supplémentaires pour notre équipe et essayant juste de faire des ravages sous le panier aux deux extrémités du sol.

Jordan a également maintenu que Davis allait dominer en 2021-2022.

Lorsque Terry Bradshaw a vu ce que portait Erin Andrews, il n’a pas pu s’en empêcher. https://t.co/Yg0qPqcErK – Jeu 7 (@game7__) 15 octobre 2021

« Et puis avec AD, avec lui au quatre ou au cinq, c’est un problème pour une tonne de défenses », a-t-il ajouté. «Il est capable d’espacer le sol et d’activer les pick-and-rolls sur les gardes… Et puis quand nous avons une grande équipe, il est capable d’être un meneur de jeu et de créer et d’avoir des quatre pattes sur lui, ce qui la plupart du temps il est plus grand et plus physique et capable de tirer sur beaucoup de ces gars. Mais je pense que cela sera utilisé de la manière dont les jeux ont besoin que nous l’utilisions. »

Dans l’ensemble, alors que Jordan a reconnu que l’impasse dans le tribunal de première instance était un problème, il pensait que c’était un problème qui pourrait s’arranger. Ses pensées, bien sûr, faisaient écho à celles de Davis à ce sujet.

Cela va être une saison intéressante pour le violet et l’or. Les attentes sont évidemment élevées, mais le temps nous dira si elles sont vraiment réalistes. Pour le moment, personne ne met trop d’efforts dans la course de pré-saison désastreuse de l’équipe, mais si elle saigne dans la saison régulière, les alarmes de panique commenceront à se déclencher.

En rapport: Wilt Chamberlain HD Highlight Reel en couleur et 4K devient viral (vidéo)