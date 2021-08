Dear Prudence : L’histoire derrière la chanson des Beatles

À la fin de la démo d’Esher de « Dear Prudence », John Lennon peut être entendu expliquer l’origine de la chanson : « Personne ne devait savoir que tôt ou tard elle deviendrait complètement folle sous les soins de Maharishi Mahesh Yogi. Tous les gens autour d’elle étaient très inquiets pour la fille parce qu’elle devenait folle. Alors nous avons chanté pour elle. La fille en question était Prudence Farrow, la sœur de 19 ans de l’actrice américaine Mia Farrow. Pendant le séjour, Prudence s’était enfermée dans sa hutte à l’ashram de Rishikesh, en Inde, où elle et sa sœur étudiaient la méditation transcendantale aux côtés de Les Beatles, Donovan, Les garçons de la plage‘ Mike Love, et d’autres. Elle méditait bien plus longtemps que quiconque, et les autres commençaient à s’inquiéter de son état d’esprit.

“Prudence Farrow a eu une attaque des horreurs, de la paranoïa, ce que vous appelleriez de nos jours une crise d’identité, et n’en sortirait pas”, Paul Mccartney rappelé. «Nous nous sommes tous un peu inquiétés pour elle, alors nous sommes allés là-bas et avons frappé. – Salut Prudence, on t’aime tous. Vous êtes merveilleux!’ Mais personne n’a pu la persuader. Alors John a écrit ‘Chère Prudence, ne veux-tu pas venir jouer…’.

“Si elle avait été en Occident, ils l’auraient mise à l’écart”

John a déclaré au magazine Playboy : « La sœur de Mia Farrow, qui semblait devenir légèrement douce, méditant trop longtemps, ne voulait pas sortir de la petite hutte dans laquelle nous vivions. Ils m’ont sélectionné et George pour essayer de la faire sortir parce qu’elle nous ferait confiance. Elle est devenue complètement folle. Si elle avait été en Occident, ils l’auraient mise à l’écart. Nous l’avons sortie de la maison. Elle était enfermée depuis trois semaines et ne voulait pas sortir, essayant d’atteindre Dieu plus rapidement que quiconque.

Pour « Dear Prudence », John a déployé un style de fingerpicking qu’il avait appris en Inde sous la direction de Donovan, un musicien folk talentueux qui avait étudié avec Bert Jansch et Davey Graham. Donovan a rappelé que John était un étudiant assidu : « C’est un style difficile qui demande de la persévérance. Quand John l’a eu, il était si heureux de trouver une toute nouvelle façon d’écrire des chansons. C’est ce qui arrive à un auteur-compositeur naturel lorsque vous obtenez un nouvel ensemble de compétences d’interprétation. Il a immédiatement écrit « Dear Prudence » et « Julia ».

De retour en Angleterre, les Beatles (moins Ringo, qui s’était volontairement exilé sur le yacht de Peter Sellers en Méditerranée) a déménagé aux Trident Studios à Soho à Londres, où ils avaient déjà enregistré la version principale de “Hey Jude”, et c’est ici qu’ils ont assemblé “Dear Prudence” du 28 au 30 août 1968.

“C’était une belle chose à faire”

Bien que la version finale ait été étiquetée “Take 1”, c’est un nom plutôt trompeur, car l’accompagnement initial de John et George à la guitare et de Paul à la batterie a été enregistré à plusieurs reprises, mais, contrairement à Abbey Road où tout était conservé, à Trident , il semblerait que le trio ait simplement enregistré une nouvelle reprise de la précédente.

Une fois l’accompagnement – John et George aux guitares, Paul à la batterie – terminé, un certain nombre de pistes supplémentaires ont été doublées, car ils ont apprécié le luxe offert par les huit pistes de Trident. Paul a ajouté la guitare basse et le piano, tandis que John a créé une double voix. John, Paul et George ont été assistés dans une piste de claquements de mains et de tambourins par le roadie Mal Evans, l’artiste d’enregistrement d’Apple Records Jackie Lomax et John McCartney, le cousin invité de Paul, qui a également chanté sur la piste d’accompagnement. Paul a même ajouté quelques notes sur le bugle pour faire bonne mesure, s’appuyant sur l’expérience de son bref flirt adolescent avec la trompette. La piste terminée deviendrait l’un des moments les plus mémorables de “L’album blanc”, très imité mais jamais amélioré.

Quant à l’inspiration de la chanson, Prudence elle-même a affirmé n’avoir aucun souvenir de l’avoir entendue pendant son séjour en Inde : « C’est Georges qui m’en a parlé. A la fin du cours, juste au moment où ils partaient, il a mentionné qu’ils avaient écrit une chanson sur moi mais je ne l’ai pas entendue jusqu’à ce qu’elle sorte sur l’album. J’étais flatté. C’était une belle chose à faire.

L’édition super deluxe de “White Album” des Beatles peut être achetée ici.