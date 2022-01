Dearness Allowance Hike 2022: Faux ordre

En 2020, lors de la première vague de la pandémie de Covid-19 et des blocages qui ont suivi, le gouvernement central avait gelé les hausses DA et DR des employés et retraités du gouvernement central.

Les employés du gouvernement central s’attendent à une augmentation de l’allocation de cherté (DA) en janvier. Cependant, au milieu du nombre croissant de cas de Covid-19 dus à la variante Omicron, une fausse commande sur la hausse du DA diffusée sur les réseaux sociaux en a surpris plus d’un.

La fausse ordonnance affirmait que l’allocation de cherté et l’allégement de cherté payables aux employés du gouvernement central et aux retraités seraient maintenus en suspens en raison de l’augmentation des cas d’OMICRON.

Cependant, le ministère des Finances a nié avoir émis une telle ordonnance.

« Un #Fake ordonnance émis au nom du ministère des Finances affirmant que » l’allocation de cherté et l’allégement de la cherté payables aux employés et aux retraités du gouvernement central seront maintenus en suspens « est en circulation », a tweeté PIB FactCheck.

« Aucun tel ordre n’a été émis par @FinMinIndia », a-t-il ajouté.

Un #Faux ordre émis au nom du ministère des Finances affirmant que « l’allocation de cherté et l’allégement de la cherté payables aux employés et aux retraités du gouvernement central seront maintenus en suspens » est en circulation.#PIBFactCheck ▶️Aucun tel ordre n’a été émis par le @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF – Vérification des faits du PIB (@PIBFactCheck) 3 janvier 2022

En 2020, lors de la première vague de la pandémie de Covid-19 et des blocages qui ont suivi, le gouvernement central avait gelé les hausses DA et DR des employés et retraités du gouvernement central.

Précédent DA, DR Randonnée

En octobre 2021, le cabinet de l’Union avait augmenté les DA et DR pour les employés et les retraités du gouvernement central de 3 points de pourcentage à 31 % du salaire/pension de base. Le déménagement a coûté à l’échiquier environ 7 100 crores de roupies supplémentaires pour la période juillet-mars FY22.

Plus tôt le 14 juillet 2021, le Centre avait augmenté le DA et le DR pour les employés du gouvernement et les retraités de 11 points de pourcentage à 28% du salaire/pension de base. Cela a coûté à l’échiquier environ 25 800 crores de roupies supplémentaires pour la période juillet-mars de l’exercice 22. L’augmentation des DA et DR reflète les trois versements supplémentaires qui ont été gelés.

Les trois versements supplémentaires de DA et DR dus à partir du 1er janvier 2020, du 1er juillet 2020 et du 1er janvier 2021, ont été gelés par le gouvernement central en raison de la situation sans précédent résultant de la pandémie de Covid-19 et des blocages.

