Death Angel a des idées ‘flottant’ pour le prochain album

ANGE DE LA MORT guitariste Ted Aguilar a parlé au « Radio chargée » podcast sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de la Grammy-nommé « Humanicide » album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y a des projets [to record a new LP]. En ce moment, il n’y a que des grondements et que des idées qui circulent. Nous ne nous sommes pas vraiment assis pour les reconstituer. Mais il y a des projets. Je veux dire, qui sait ? Nous pourrions avoir un album prêt dans deux mois ou pas. Tout dépend. C’est un peu difficile de prédire l’avenir, à cause du paysage du monde en ce moment. je connais notre [North American] tournée avec TESTAMENT et EXODE a été repoussé à avril-mai [of 2022]. Cela nous laisse donc le temps d’écrire. Et qui sait? Peut-être que nous pourrions avoir quelque chose d’ici là ; nous ne pouvons pas. Mais il y a des idées qui circulent, c’est sûr. »

ANGE DE LA MORT sortira un nouvel album live intitulé « Les pistes bâtardes » le Black Friday, le 26 novembre via Explosion nucléaire. Enregistré en direct au Great American Music Hall dans leur ville natale de San Francisco le 22 mai 2021, et diffusé en direct peu de temps après, « Les pistes bâtardes » est une collection d’extraits de chansons rarement et jamais jouées du catalogue du groupe qui seront publiées en numérique et sur CD, vinyle et Blu-ray.

En décembre dernier, ANGE DE LA MORT a diffusé sa septième édition annuelle « Un autre spectacle de Noël Death Angel » du Great Northern à San Francisco.

En octobre 2020, ANGE DE LA MORT a sorti un EP de quatre chansons, « Sous pression ». L’effort comprenait une couverture de REINE + David Bowie‘s « Sous pression », suivi d’un nouveau morceau intitulé « Des restes fanés », ainsi que des versions acoustiques de « Acte III »est classique « Une chambre avec vue » et « Humanicide »‘s « Chant de l’Apocalypse ». L’EP a été mixé par Max Normand (OZZY OSBOURNE, MEGADETH, MAUVAISE COMPAGNIE) et maîtrisé par Ted Jensen (AGNEAU DE DIEU, TÊTE DE LA MACHINE, TEMPÊTE HALES).

Sorti en mai 2019 via Explosion nucléaire, « Humanicide » vu ANGE DE LA MORT retour au producteur et ami Jason Suecof (DÉICIDE, TRIVIUM) de Marteau audio studios pour l’enregistrement et le mixage, ainsi que le mastering du légendaire Ted Jensen (NŒUD COULANT, PANTERA) de Son Sterling, qui a apporté la touche finale et a donné vie à tout, avec l’artiste Brent Elliott Blanc (AGNEAU DE DIEU, MEGADETH) fournissant l’illustration de couverture inquiétante.

En mars 2020, ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll a passé près de deux semaines sous respirateur dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il est tombé malade pour la première fois quand lui et le reste de ANGE DE LA MORT passé plus d’un mois sur la route en Europe avec TESTAMENT et EXODE dans le cadre de « La Baie Contre-Attaque 2020 » visiter.

ANGE DE LA MORT a été nominé pour un Grammy Award pour « Meilleure performance métal » pour le « Humanicide » piste titre. C’était le premier du groupe Grammy nomination.

Carroll rejoint ANGE DE LA MORT en 2009 en remplacement du batteur d’origine du groupe, Andy Galeon.

Volonté peut être entendu sur les quatre derniers ANGE DE LA MORT albums studios : « Rétribution implacable » (2010), « Le rêve appelle du sang » (2013), « La division du mal » (2016) et ce qui précède « Humanicide ».



