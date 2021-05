Death Angel annonce l’événement en direct “ The Bastard Tracks ”

ANGE DE LA MORT a annoncé un autre concert en direct. Doublé “The Bastard Tracks”, l’événement aura lieu au Great American Music Hall de San Francisco et verra les métallurgistes de la région de la Baie creuser profondément dans leur catalogue pour interpréter des favoris plus anciens, des classiques plus récents et des chansons qui n’ont jamais été jouées en direct auparavant. Vous entendrez les histoires derrière les chansons et aurez un aperçu des esprits et des âmes collectifs de ANGE DE LA MORT.

“The Bastard Tracks” sera diffusé dans le monde entier le samedi 29 mai à partir de 15 h 00 HAP.

Les billets d’admission générale sont disponibles pour 20 $ chez Afton Tickets. Les options plus chères «Mosh Pit Bundle» et «VIP Access» sont également disponibles.

En décembre dernier, ANGE DE LA MORT diffusé sa septième édition “Un autre spectacle de Death Angel XMas” du Great Northern à San Francisco.

En janvier dernier, ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll confirmé à EXODE chanteur Steve “Zetro” Souzade Youtube canal, Caveau toxique de Zetro, que lui et ses camarades ont passé une partie de leur temps d’arrêt du coronavirus à rassembler du matériel pour le suivi de la Grammy-nommé “Humanicide” album.

Octobre dernier, ANGE DE LA MORT a sorti un EP de quatre chansons, “Sous pression”. L’effort comprenait une couverture de REINE + David Bowiede “Sous pression”, suivi d’un nouveau morceau intitulé “Restes fanés”, ainsi que des versions acoustiques de “Acte III”est classique “Une chambre avec vue” et “Humanicide”de “Revelation Song”. L’EP a été mixé par Max Norman (OZZY OSBOURNE, MEGADETH, MAUVAISE COMPAGNIE) et maîtrisé par Ted Jensen (AGNEAU DE DIEU, TÊTE DE LA MACHINE, HALESTORM).

Sorti en mai 2019 via Explosion nucléaire, “Humanicide” vu ANGE DE LA MORT retour au producteur et ami Jason Suecof (DÉICIDE, TRIVIUM) de Audiohammer studios pour l’enregistrement et le mixage, ainsi que le mastering du légendaire Ted Jensen (NŒUD COULANT, PANTERA) de Son Sterling, qui a ajouté la touche finale et a tout donné vie, avec l’artiste Brent Elliott Blanc (AGNEAU DE DIEU, MEGADETH) fournissant l’illustration de couverture inquiétante.

En mars 2020, Carroll a passé près de deux semaines sur un ventilateur dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il est tombé malade pour la première fois quand lui et le reste de ANGE DE LA MORT passé plus d’un mois sur la route en Europe avec TESTAMENT et EXODE dans le cadre de «La baie contre-attaque 2020» visiter.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).