Death Magnetic : la renaissance créative irrésistible de Metallica

Avant la sortie de Death Magnetic, le 12 septembre 2008, Metallica étaient dans un état de flux. L’objectif des années 1991 “L’album noir” avait été de créer du heavy metal pour les masses. Leur mission a été accomplie lorsqu’elle en a fait l’un des plus grands groupes de la planète. Metallica était le groupe qui ne pouvait rien faire de mal. Pourtant, pendant la décennie suivante ou plus, ils sont devenus le groupe qui a tout faux.

S’éloigner de leurs racines métalliques

Si démolir un groupe à son apogée était un passe-temps national, alors Metallica a peint une cible sur son propre dos avec Load de 1996 et son suivi de 1997, Reload. Malgré ces albums meilleurs que vous ne vous en souvenez donnant une maison à des chansons stellaires, de nombreux fans ont estimé qu’un nouvel amour du rock sudiste, des chemises à froufrous et des doublures était un peu trop éloigné de l’esprit du groupe. métal de rebut racines.

Une alliance surprise avec l’Orchestre symphonique de San Francisco a conduit à S&M en 1999, avant que le bassiste de longue date Jason Newsted ne démissionne de manière inattendue en 2001. Le résultat a été que le producteur Bob Rock a rempli les sessions pour le suivi de Reload, St Anger en 2003, tandis qu’un remplaçant a été trouvé. Et bien que cet album ait permis de réconcilier le groupe avec leurs racines metal, il ressemblait également à la bande originale d’une séance de thérapie de groupe, et sert maintenant de rappel douloureux d’une période tumultueuse de la carrière du groupe (comme documenté dans Some Kind en 2004 du monstre). Les fans se sont demandé si Metallica s’était complètement égaré.

Rallumer le feu

Bien qu’il soit l’un des plus grands groupes au monde, Metallica s’est toujours senti comme une tache sur le grand public – le groupe a été relégué au pré-show du Super Bowl, plutôt que le spectacle de la mi-temps; jamais accordé de diffusion entre Kings Of Leon et Taylor Swift, quel que soit le nombre d’albums ou de billets de concert vendus. Comme s’ils se résignaient à ce fait, leur prochain mouvement était de renouer avec leur Metallica-ness, et le producteur Rick Rubin a été engagé pour rallumer le feu qui avait brûlé dans leur Marionnettisteventres de l’ère.

L’intro de « That Was Just Your Life » fait monter la tension avant d’exploser avec un riff galopant qui répond à la question brûlante : Metallica peut-il encore faire du heavy ? La réponse a été un oui catégorique – et bien plus encore. Le déchiquetage sismique et les riffs décalés gargantuesques pivotent et se tordent tout au long des sept minutes de la chanson, revisitant la complexité qui imprégnait les années 1987 … Et la justice pour tous. Il y a même un solo de guitare fougueux de Kirk Hammett dont l’absence dans l’histoire récente a été remarquable. “The End Of The Line” fournit une toile basée sur le groove pour une ligne vocale qui rappelle “Creeping Death”, tandis que les soufflants “Broken, Beat And Scarred” et “Cyanide” sont plus rationalisés, mettant en valeur le moins-est- plus d’approche appliquée à “The Black Album”.

“The Day That Never Comes” rappelle la ballade lourde comme un sac de briques qui était “Fade To Black”, tandis que “All Nightmare Long” a prouvé que Metallica n’avait pas perdu ses côtelettes rapides. En ce qui concerne les suites, “Unforgiven III” n’est un successeur que de nom; il existe facilement comme un autonome convaincant à part entière. L’instrumental “Suicide And Redemption”, quant à lui, fait écho à “To Live Is To Die” avant que le tout ne se termine par le choc court et dévastateur de “My Apocalypse”.

Retour à la vie en rugissant

Avec seulement trois des dix pistes de Death Magnetic en moins de sept minutes, cela risquait d’être trop tôt à la suite d’une période de test dans l’histoire de Metallica. Pourtant, Metallica a habilement navigué à travers ses rebondissements épiques avec la vigueur d’un groupe qui avait encore beaucoup à offrir, chaque chanson se jouant exactement comme il le fallait sans jamais dépasser son accueil.

Avec Death Magnetic, Metallica a rappelé une époque classique sans sonner comme une parodie d’eux-mêmes ; toute similitude avec leur matériel antérieur est une simple conséquence de l’ADN du groupe. Si St Anger était un lion endormi, Death Magnetic était le son des thrashers rugissant de nouveau à la vie.

