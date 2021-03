Death Row Records serait en vente dans le cadre d’une transaction de 600 millions de dollars

Hasbro serait en train d’explorer une possible vente de Entertainment One Music, qui comprend Dualtone Records (le label derrière les trois premiers albums des Lumineers), le légendaire label de gangsta rap Death Row Records, et plus encore.

Le fabricant de jouets de 97 ans a officiellement clôturé son acquisition de 3,8 milliards de dollars de Entertainment One (eOne), dont le siège social est à Toronto, à la fin décembre 2019. Outre eOne Music, ce dernier conglomérat de divertissement comprend une division de télévision qui gère la distribution internationale de programmes tels que Walking Dead, ainsi qu’une division Family & Brands qui possède une propriété intellectuelle comme Peppa Pig et PJ Masks.

Et comme mentionné initialement, Entertainment One Music possède des actifs tels que Dualtone Records et Death Row Records, que le Dr Dre, Michael Harris et d’autres ont fondés en 1992 (Hasbro prévoit de rééditer des albums classiques de Death Row sur cassette cette année pour célébrer le 30e anniversaire de la marque.)

Snoop Dogg et Dr. Dre ont sorti leurs premiers albums studio via Death Row, qui a également signé 2Pac et, après s’être plié en 2008, vendu à une société de médias appelée WIDEawake Entertainment pour seulement 18 millions de dollars.

La société mère de WIDEawake a ensuite déclaré faillite, ouvrant la voie à eOne pour acheter Death Row. Et comme mentionné initialement, Hasbro cherche maintenant à décharger eOne Music, selon les rapports. Bien que les hauts dirigeants de Hasbro n’aient pas officiellement répondu aux rumeurs d’une vente d’eOne Music / Death Row Records au moment de la publication de cet article, l’entreprise basée à Pawtucket, dans le Rhode Island, chercherait 600 millions de dollars pour les avoirs.

La poursuite d’une manne de plus d’un demi-milliard de dollars grâce à la vente d’eOne Music pourrait toutefois faire partie d’une expansion plus large pour Hasbro, car un récent article de Forbes a mis en lumière les plans ambitieux de la société pour Nerf (qu’elle a acquis en 1991. ). Tirant parti des ressources liées aux médias et à la production introduites par eOne, Hasbro a l’intention de tout déployer, d’une chaîne Nerf TikTok à des jeux vidéo supplémentaires et même à des «centres de divertissement familiaux à travers le Mexique».

Dans d’autres nouvelles récentes d’acquisition et d’investissement, Triller a acheté ce mois-ci Verzuz, un programme de concours de musique en direct créé par Timbaland et Swizz Beatz, et a fait appel aux deux pour pourvoir des postes de direction en interne. Anghami, la plate-forme de streaming de musique la plus populaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, est sur le point de lister des actions sur le NASDAQ à la suite d’une fusion avec Vistas Media Acquisition Company (commercialisée sous le nom de VMAC).

Enfin, Jay-Z a vendu la moitié de son champagne Armand de Brignac (largement connu sous le nom de «Ace of Spades») à Moët Hennessy fin février, avant que Jack Dorsey’s Square n’acquière une participation majoritaire dans Tidal pour près de 300 millions de dollars.