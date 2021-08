Death Stranding 2 pourrait être actuellement “en négociations”, selon Norman Reedus

in

Norman Reedus – l’acteur qui incarne Sam Porter Bridges dans Hideo Kojimale dernier jeu de Échouement de la mort, semble avoir confirmé qu’un deuxième jeu de la série est en route.

S’adressant à un journaliste d’AdoroCinema, Vitória Pratini, Reedus aurait déclaré ce qui suit lors d’une table ronde The Walking Dead : « Je pense que nous faisons un deuxième Death Stranding. [The game] est actuellement en négociations. Alors… Ouais ! (merci, IGN Brésil).

En raison du manque de clarification de ces commentaires, il est difficile de déterminer si Reedus fait référence à la prochaine version étendue de Death Stranding, ou s’il travaille réellement sur une suite appropriée et honnête avec PlayStation et Kojima.

Nous avons déjà vu des murmures d’un Death Stranding 2. Il y a un peu plus d’un an, Hideo Kojima a partagé une série de tweets qui semblaient suggérer qu’il créait de nouvelles idées pour des objets dans l’univers (mais ils auraient pu être des choses que nous finirons par voir dans Death Stranding: Director’s Cut).

Lors de la gamescom Opening Night Live, nous avons eu un nouveau regard sur le Death Stranding étendu et remasterisé qui est lancé pour la console PlayStation 5 a été présenté via une bande-annonce pour le Director’s Cut définitif.

Nous avons appris beaucoup plus d’informations sur le jeu lors de cette émission ; la version étendue du simulateur de marche post-apocalyptique de Hideo Kojima avec un simulateur de livraison futuriste ajoutera une suite de contenu au jeu, notamment des missions d’histoire, de nouvelles mécaniques de combat, un champ de tir et un mode course, pour une raison quelconque .

Les joueurs PS5 auront également le choix entre deux modes d’image : un pour les performances, ciblant 60 images par seconde en 4K upscalé, et un autre avec 4K natif – et les deux prennent en charge le HDR.

Les propriétaires existants de la version PS4 peuvent passer à Director’s Cut Digital Deluxe Edition pour 10 $. Les fichiers de sauvegarde seront également transférés entre PS4 et PS5.

Death Stranding: Director’s Cut sortira le 24 septembre 2021.

