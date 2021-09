Death Stranding Director’s Cut passe des boissons énergisantes Monster à la marque du magasin

Échouement de la mort regorge de placements de produits. Nous le savons depuis avant même sa sortie. Lors de sa sortie, les joueurs ont découvert une foule d’autres publicités moins évidentes pour des produits du monde réel, telles que l’émission de récit de voyage pour motards de Norman Reedus.

Mais aucune n’était plus flagrante que les boissons énergisantes Monster, qui non seulement apparaissent partout dans le jeu, mais sont liées à un mécanisme de jeu : les boire renforce l’endurance de Sam. Étant donné que l’intégralité de Death Stranding consiste à parcourir de vastes distances pour livrer des colis, l’endurance est un élément crucial.

Les Coupe du réalisateur de Death Stranding, qui sera lancé demain sur PS5, ajoute une multitude de nouvelles missions, de nouveaux objets et affine les mécanismes existants. Mais il y a plus, car pour une raison quelconque, Kojima and co. a décidé de supprimer les boissons énergisantes Monster du jeu.

Les canettes de monstres ont maintenant été remplacées par une marque générique dans le jeu appelée Bridges Energy – ou plus précisément Bridg<-s <-N<-rgy, juste au cas où vous pensiez que le mot "ponts" n'était pas assez utilisé dans le Jeu.

Hirun Cryer, qui a joué au jeu pour nous, a qualifié le Director’s Cut de “jeu le plus complaisant de Kojima à ce jour”, et a pris quelques captures d’écran de ce changement inhabituel.

On ne sait pas exactement pourquoi cela a été fait. Il a été supposé que Monster a bénéficié d’être inclus dans la version originale; le cours de l’action de la société a ainsi bénéficié d’un bon coup de pouce. Il se peut cependant que le contrat soit terminé.

Néanmoins, c’est une autre chose curieuse de Kojima, bien que cela signifie peut-être que nous verrons un jour Bridges Energy à l’état sauvage comme une version en édition limitée.