Death Stranding Director’s Cut pour PS5 pourrait rendre la vie trop facile

Kojima Productions a présenté davantage d’add-ons et d’améliorations à venir dans Death Stranding Director’s Cut et ils semblent tous vous aider à soulager votre douleur et à faciliter la livraison de colis dans le monde épuisant et fantomatique du jeu. En d’autres termes, ils semblent manquer le point.

Death Stranding Director’s Cut, sorti le 24 septembre, est la version du jeu optimisée pour PS5. Il n’a pas seulement de meilleurs graphismes et temps de chargement. Il a un tas de nouveaux mécanismes, systèmes et modes qui le font pratiquement ressembler à un autre jeu.

Voici toutes les nouveautés révélées par Kojima Productions lors de la diffusion en direct de la Gamescom: Opening Night :

Stabilisateurs de gréement qui vous aident à glisser depuis les zones en hauteur. Des lanceurs de fret pour tirer vos colis sur de longues distances et les escorter par drone. Un Buddy Bot qui transportera vos précieuses livraisons pour vous. Navigation AI qui transportera le joueur lui-même n’importe où. De nouvelles armes comme le pistolet mazer pour étourdir les ennemis. Un champ de tir pour les tester et concourir pour des scores élevés contre d’autres joueurs. Des contre-la-montre à moto contre d’autres joueurs du monde entier grâce à une nouvelle piste de course. De nouvelles missions.

Beaucoup de ces choses sont ce que vous pouvez attendre d’un DLC bonus ou d’une édition du jeu de l’année, mais certaines d’entre elles, comme le pack propulseur et le lanceur de cargaison, semblent changer fondamentalement le sentiment du monde et la façon dont vous vous y rapportez. .

La représentation post-apocalyptique de Death Stranding des États-Unis où l’humanité est battue et isolée dans des poches solitaires était sombre et difficile à explorer. Il a si bien réussi à établir cette ambiance que l’arrivée éventuelle de la pandémie de covid-19 et les quarantaines imposées par le gouvernement ont fait que le tout finissait par se sentir étrangement prémonitoire. Death Stranding a élevé la corvée banale de la livraison en toute sécurité de colis intacts par les éléments en une crise existentielle irrésistiblement tendue. Les drones sont amusants, mais je ne sais pas comment franchir les obstacles en livrant du fret via la télécommande joue un rôle dans cela.

Le Buddy Bot semble encore plus hilarant incongru. Il a deux pieds et vous transportera, vous ou vos colis, sur de grandes distances sans que vous ayez à lever le petit doigt. Une récompense amusante pour les joueurs chevronnés peut-être, mais cela perturbe vraiment le rapport entre Metal Gear et la simulation de marche dans mon livre. Je suis sûr que la communauté du jeu s’amusera à utiliser le Bot et d’autres gadgets pour faire des choses ridicules, mais il semble de plus en plus clair que ce qui a fait ressortir Death Stranding, c’est tout ce que le réalisateur Hideo Kojima n’a pas pu ajouter pendant la précipitation initiale pour l’expédier.

Peu de temps après son annonce, Kojima a tweeté qu’il n’aimait pas vraiment le nom Director’s Cut pour la version PS5. “Un montage d’un réalisateur dans un film est un montage supplémentaire d’une version abrégée qui a été soit publiée à contrecœur parce que le réalisateur n’avait pas le droit de le monter, soit parce que la durée d’exécution a dû être raccourcie”, a-t-il écrit. Au lieu de cela, il a préféré considérer Death Stranding pour PS5 comme un “Director’s Plus”. Après la révélation d’aujourd’hui, il n’y a certainement aucun doute à ce sujet.