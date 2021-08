Death Stranding Director’s Cut pourrait en fait me convaincre de jouer: voici pourquoi

Comme le dit l’adage, il existe deux types de joueurs, et je suis le type qui a rebondi sur l’œuvre de Hideo Kojima et n’a pas repris son opus tant attendu, Death Stranding, lorsqu’il est finalement sorti fin 2019. Quand j’ai lu critiques détaillant la longue durée du jeu, dont une grande partie est consacrée à simplement marcher et méditer sur le monde, je me suis senti réaffirmé en le sautant. Mais les changements à venir dans Death Stranding Director’s Cut ne sont que les choses qui me font enfin jouer au jeu.

Nous avons tous eu un aperçu approfondi des nouvelles fonctionnalités à venir dans le Director’s Cut lors de la vitrine en direct de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2021. Alors que les « différentes mises à jour » incluent des ajouts incontestablement positifs comme la prise en charge 4K et un mode de performance à 60 images par seconde dans la version PS5 du jeu, je me concentre sur les extras qui rendent les longs voyages plus faciles et plus rapides.

Avant de dire quoi que ce soit – oui, je sais que je vais me priver de la façon dont le jeu est censé être joué en tant que Sam Bridges, l’homme solitaire chargé de connecter le monde une livraison de colis à la fois. Je sais que marcher sur la longue étendue inhabitée du monde est le but, donner aux joueurs le temps de laisser leur esprit vagabonder comme ils le feraient lors d’une escapade dans le monde réel en dehors de la civilisation.

Comme l’a dit notre critique Cian Maher, le jeu s’ouvre avec le joueur « travers[ing] terrain accidenté tout en gardant intacte la cargaison délicate. Au fur et à mesure que vous traversez des gouffres infranchissables et des rivières sinueuses, la descente involontaire dans la solitude se juxtapose à une solennité malgré elle assez chaleureuse.

Mais je ne peux pas nier ressentir un certain soulagement à l’idée de lancer cette cargaison d’une catapulte pour me faire gagner du temps.

Ou grimper au sommet du « Buddy Bot » – une paire de jambes autonomes – alors qu’ils me transportent avec mon sac à dos maladroitement grand.

Ou me jeter d’une falaise brumeuse et laisser des jets verniers m’amener à un atterrissage en douceur au lieu de dévaler une colline.

Même pour quelqu’un qui n’a pas passé un moment dans le jeu, ces options de « support de livraison » semblent ridiculement étrangères, à la fois au monde et à la façon dont les joueurs sont censés l’explorer. La facilité trahit la fidélité au voyage de Sam, déprécie l’impact de son pèlerinage maritime, etc.

Mais si c’est le choix entre rechigner à un jeu qui dure un peu plus de 40 heures juste pour faire l’histoire principale, comme le suggère le site How Long To Beat, et essayer Death Stranding avec des raccourcis à portée de main qui pourraient réduire cela, je prendrai le dernier.

(Crédit image : Kojima Productions)

Oui, je me vole la ‘vraie expérience’, et ça va

Cela dépend en partie du temps – les horaires et les engagements signifient que je m’en tiens rarement à un jeu de plus de 20 heures, et je pense que de nombreux jeux qui durent plus longtemps dépassent leur accueil avec un rembourrage répétitif (plus récemment, NieR: Automata, un intrigant 15- heure de jeu qui dure encore 20 heures après). Au fil des années, ma tolérance à l’égard d’une longue expérience en solo a diminué, d’autant plus qu’elle est en concurrence avec les jeux multijoueurs en ligne avec des amis – ce qui a constitué l’essentiel de mes interactions sociales au cours de la dernière année de verrouillage.

Voici le truc – je regrette de ne pas me sentir capable de prendre le temps de profiter de Death Stranding comme tout le monde l’a fait lors de son lancement en novembre 2019, surtout une fois qu’il est devenu étrangement prophétique au début de 2020 alors que le verrouillage de Covid s’installait. Je déplore ce stress sur l’inachevé les projets, les engagements familiaux et les obligations quotidiennes m’empêchent même de me détendre dans une longue partie d’un jeu comme Death Stranding.

Les ajouts de transport bizarres de Director’s Cut au jeu soulagent ce stress; ce sont de petits cordons de secours que je peux tirer si j’atteins une crête et que je me rends compte que je dois dévaler une vallée et remonter de l’autre côté. Le simple fait d’avoir les options disponibles rend le jeu moins intimidant et plus accessible.

Mais je suis également soulagé que ces servitudes ne soient pas le résultat d’un mod – qu’on le veuille ou non, elles sont bénies par Kojima, dans le cadre de (et je citerai le texte massif de la bande-annonce ici) “L’EXPÉRIENCE DÉFINITIVE”. Au moins, son sceau d’approbation signifie que ces extras ne violent pas trop l’esprit de son jeu, du moins de son point de vue.

Certains joueurs seront probablement en désaccord. Comme l’écrit Ethan Gach de Kotaku, “Death Stranding a élevé la corvée banale de la livraison en toute sécurité de colis intacts par les éléments dans une crise existentielle irrésistiblement tendue. Les drones sont amusants, mais je ne sais pas dans quelle mesure le franchissement des obstacles en livrant du fret via la télécommande joue un rôle dans cela.

J’aurais peut-être accepté si j’avais joué au jeu au lancement – ​​et peut-être que je le serai encore, si j’en viens à accepter que ces extras diluent trop l’expérience. Mais au moins, ils me feront entrer pour essayer un jeu auquel je ne pensais tout simplement pas pouvoir me tourner. Et j’espère que d’autres options de ce type d’atténuation des points douloureux seront ajoutées aux jeux à l’avenir pour les joueurs de la vague ultérieure qui avaient juste besoin de cette chose pour s’assurer que le jeu pourrait être pour eux aussi.