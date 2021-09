Death Stranding Director’s Cut Review – Les limites des morts

Tout comme apprendre à faire du pain ou à maîtriser une langue, revenir à Death Stranding était l’une de ces choses que j’avais toujours eu l’intention de faire pendant le verrouillage, mais je ne l’ai jamais fait. Revenir dans un monde gris, brumeux et hostile de mort et de misère humaine semblait être le pire choix possible pour vivre une pandémie dans le monde réel. Je n’aurais jamais dû hésiter. Face à toute la violence de Death Stranding, ses choses mortes, son horreur surréaliste et la représentation la plus sombre et la plus salée de la post-apocalypse, il y a toujours eu cette forte dose d’espoir et d’amour et de lien et de connexion qui n’a jamais été plus nécessaire. À tout le moins, Death Stranding: Director’s Cut est la meilleure excuse pour retourner dans la vallée de l’ombre de la mort et trouver la beauté sinistre qui y attend. Ce que les nouvelles fonctionnalités et le contenu apportent à la table rend simplement ce retour plus facile et plus accueillant que jamais.

Death Stranding a été initialement publié pour la PlayStation 4 en novembre 2019. Dans notre critique originale, que vous pouvez lire ici dans son intégralité, Kallie Plagge lui a attribué un 9/10, affirmant que “Death Stranding est un jeu difficile à absorber. Il y en a beaucoup les fils entrelacés de son intrigue, et les noms idiots, les moments ringards et l’exposition lourde démentent un message par ailleurs très simple. Cela apparaît beaucoup plus clairement dans les moments les plus banals du jeu, lorsque vous trouvez une échelle désespérément nécessaire laissée par un autre joueur ou recevoir une lettre d’un PNJ vous remerciant pour vos efforts. C’est positif sans ignorer la douleur ; en fait, il soutient à la fois dans son histoire et son gameplay que l’adversité elle-même est ce qui fait que les choses valent la peine d’être faites et la vie vaut la peine d’être vécue. C’est un jeu qui demande de la patience , la compassion et l’amour, et c’est aussi celui dont nous avons vraiment besoin en ce moment.”

Plus précisément, cependant, Director’s Cut est un peu impropre. Malgré l’attrait d’un auteur comme Kojima qui adopte une approche plus proactive, peaufinant les dialogues et les fichiers texte ou ajoutant des scènes, rien de très pertinent pour l’intrigue, l’histoire, le développement des personnages ou la façon dont le monde est présenté n’a été gâché ici. C’est toujours en grande partie le même jeu qu’en 2019 : une odyssée post-apocalyptique pour reconnecter à tout prix les villes disparates d’Amérique, avec notre héros taciturne et infidèle, Sam Porter-Bridges, face aux fantômes littéraux et métaphoriques de l’Amérique le long de la manière. Ce n’est que la pointe d’un iceberg expansif d’un complot qui joue avec la métaphysique, le rôle de la politique dans nos vies, le nihilisme inhérent à la pensée fondamentaliste, la détérioration du contrat social, et bien plus encore. Tout cela est soutenu par une boucle de jeu principale qui vous fait jouer au facteur dans tout le pays – principalement à pied – et sur un terrain varié et mélancolique. Pourtant, tout cela était dans le jeu que nous avons eu il y a deux ans, et dans l’ensemble, le Director’s Cut est le même genre d’expérience améliorée qu’était le Director’s Cut de Ghost of Tsushima.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : examen de la vidéo du réalisateur de Death Stranding

Ce n’est pas une mauvaise chose, ce n’est tout simplement pas une grande chose. Les nouveaux arrivants et ceux qui partent de zéro en bénéficieront le plus. Le Director’s Cut propose un ensemble de défis d’introduction beaucoup plus élégants, des explications plus claires sur les mécanismes de base et quelques éléments utiles comme le Support Skeleton et le nouveau Maser Gun débilitant sont disponibles dès le début, ce qui élimine une grande partie de l’aggravation du jeu. premiers épisodes. Il existe un champ de tir AR vous permettant de tester toute nouvelle arme que vous obtenez contre des cibles statiques ou sur des bots qui fonctionnent comme les ennemis MULE, ce qui m’a été particulièrement utile pour me permettre enfin d’avoir le temps de parer à l’aide de la corde Strand.

Tout cela est associé aux avantages PS5 attendus. La mise à niveau graphique à 60 images par seconde est presque sans faille, et malgré les deux modes Qualité et Performance, les deux ont réussi à s’en tenir à cet objectif de fréquence d’images, le mode Qualité ne rencontrant des problèmes que lorsqu’il est pris par des BT ou qu’il est pris dans un vide. Les temps de chargement sont pratiquement éliminés, ce qui facilite grandement la reprise des activités après ladite interruption. Encore une fois, l’haptique sur le DualSense est le MVP ici. Vous pouvez sentir chaque petit pas ou mouvement que fait Sam, et la pression et la difficulté qu’il y a à essayer de l’équilibrer lorsqu’il transporte une lourde charge utile sont absolument merveilleuses ici. La sensation ajoute une couche d’immersion extrêmement efficace à l’expérience.

Il y a, en fait, un nouveau contenu d’histoire, dont le plus important est lié à la découverte précoce par Sam d’une usine/installation scientifique abandonnée, avec de nouvelles zones s’ouvrant au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. C’est un sac mélangé. D’une part, la nouvelle histoire racontée est une histoire puissante qui s’inspire des explorations du jeu de base de ce qu’est réellement l’Amérique, de ce que nous avons perdu en cours de route et de la meilleure façon de la récupérer. Et il pose la question de ce que nous laissons derrière nous pour nos enfants et si nous pouvons même expier les péchés des générations précédentes de quelque manière que ce soit. Le problème ici est que l’intégralité de cette histoire implique beaucoup de furtivité, et bien qu’il y en ait toujours eu dans le jeu plus large, cela ressemble clairement un peu trop au jeu qui pousse et fait un clin d’œil aux fans de Metal Gear, dans un jeu qui est construit mécaniquement et tonalement différent.

Cela vaut pour beaucoup de nouvelles fonctionnalités, comme le Maser Gun, la catapulte cargo, les Buddy Bots et la piste de course. Tout cela peut certainement rendre le jeu plus facile – le Buddy Bot étant capable de transporter des ressources vers les villes en votre nom est un réel gain de temps, en particulier – mais cela change également un peu l’objectif du jeu par rapport au travail. cela permet de reconnecter l’Amérique, de pointer essentiellement des cercles sur la carte et de commander à un ordinateur de faire le travail pour nous. C’est particulièrement ironique puisque c’est littéralement ainsi que le monde du jeu a créé ses anciens antagonistes des postiers. Le jeu devient un RTS déséquilibré dans ces moments-là au lieu de, eh bien, tout ce que vous décririez comme Death Stranding.

Galerie

Deux ans après l’avoir battu, je ne suis toujours pas sûr de ce que je classerais réellement dans Death Stranding, en termes de genre. Kojima pourrait vouloir faire du “jeu de brins” une chose, mais c’est encore un peu trop lâche en termes de ce qui a été accompli ici. Et pourtant, on peut soutenir que les plus grandes forces du jeu viennent de cette nature indéfinissable, de l’action et de la mécanique liées par l’histoire racontée, et non l’inverse. La beauté du jeu réside en fait dans la difficulté de traverser les friches américaines, chargées de tous les espoirs et rêves de la nation, et de la mort elle-même se manifestant physiquement de tous les côtés. Cela se détache un peu en retirant trop de cela des mains de Sam, même si cela rend le jeu et ses nombreux éléments de gameplay moins obtus. Heureusement, comme mentionné, aucun des nouveaux contenus ne change ce que Death Stranding est et devient finalement.

Même cela dit, il est indéniable que le retour dans le monde de Death Stranding après l’année que nous avons tous eue a eu une incidence que je n’avais jamais prévue. donne pour chaque petite chose que fait Sam. Cela ne m’a pas frappé la première fois à quel point le jeu serait précis dans la façon dont l’isolement fait de chaque interaction avec un être humain vivant un événement. L’espoir, le désespoir, la détermination de tout cela frappent tout simplement différemment maintenant, et d’une manière qui fait du jeu une expérience à vivre même si vous ne finissez pas par l’aimer assez pour y rester pendant des dizaines d’heures. Le Director’s Cut fait toujours un travail admirable en augmentant cette expérience pour une immersion maximale. Même en essayant de se pousser vers quelque chose de plus accessible, il n’y a toujours rien de tel que ce jeu.