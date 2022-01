Death Stranding Director’s Cut sortira sur PC ce printemps

Kojima Productions et 505 Games ont annoncé aujourd’hui que Coupe du réalisateur de Death Stranding sortira sur PC ce printemps.

Sorti simultanément sur Steam et sur Epic Games Store, il a également été annoncé aujourd’hui que le jeu intégrera la nouvelle technologie graphique Xe Super Sampling (XeSS) d’Intel pour une expérience améliorée.

La technologie utilise l’apprentissage automatique pour permettre aux joueurs d’explorer l’environnement unique du jeu avec des détails graphiques élevés tout en profitant de performances élevées.

Death Stranding est sorti en 2019 sur PS4 et s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires. Une version PC est sortie en 2020 avec des améliorations supplémentaires, et le Director’s Cut est arrivé le 24 septembre pour PS5.

Cette version du jeu propose un nouveau contenu et des mécanismes de jeu mis à jour, de nouvelles armes et de nouveaux équipements, ainsi qu’un stand de tir.

Il y a aussi de nouvelles missions, des combats et de nouvelles zones ainsi que de nouvelles méthodes de livraison telles qu’une catapulte de fret, il y a aussi un bot copain et des rampes de saut que vous pouvez construire pour traverser les lacunes.

Le Director’s Cut propose même un mode de course Fragile Circuit, une interface utilisateur modifiée et une fonction Friend Play.