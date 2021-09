Death Stranding: la vidéo Director’s Cut compare les différences entre les plates-formes PlayStation et PC

Il y a une nouvelle vidéo de comparaison montrant les différentes options graphiques pour Death Stranding : Coupe du réalisateur sur les systèmes PC et PlayStation, qui examine entre autres la résolution, la distance de dessin, les FPS, les textures et l’effet de l’eau.

Créé par TheBitsAnalyst, les comparaisons côte à côte pour le Director’s Cut ont été effectuées à l’aide d’une PS4, PS4 Pro, PS5 et d’un PC avec un RTX 3080 installé.

Comme vous le remarquerez, la version PS4 tourne en 1080p à 30 FPS. PS4 Pro en 2160p à 30 FPS avec rendu en damier, la PS5 est affichée en mode qualité fonctionnant en 2106p à 60 FPS en ultralarge 3840 x 1620p, et sur PC avec le mode qualité DLSS et affichée en 3840 x 2160p. Il jette également un œil au jeu exécuté en mode Performance pour PS5 en 1800p à 60 FPS en 3200 x1350p ultralarge.

Selon la vidéo, tous les modes de la PS5 fonctionnent à 60 FPS, et TheBitsAnalyst estime que le jeu utilise une forme de reconstruction temporelle, mais ne sait pas s’il s’agit du même damier que celui utilisé avec la PS4 Pro.

Il est également à noter que le mode Ultrawide est un format 16:9 appliquant une boîte aux lettres et élargissant le champ de vision.

La vidéo montre quelques améliorations apportées à certaines textures de modèles, mais il ne semble pas y avoir eu d’améliorations apportées aux textures environnementales.

Cela dit, la qualité de l’eau s’est améliorée sur PS5, et certains éléments du feuillage et l’occlusion ambiante semblent avoir changé sur la console, et la distance de dessin a augmenté par rapport à la PS4. Pourtant, la distance de dessin est un peu plus élevée sur PC.

La PS5 a également amélioré les temps de chargement par rapport à la PS4 et la PS4 Pro, car la version PS5 prend moins de six secondes pour charger le jeu ou utiliser des déplacements rapides, contre environ 60 secondes sur PS4.

Si vous êtes intéressé par l’apparence et le fonctionnement du jeu différemment par rapport au jeu original, vous voudrez peut-être regarder la vidéo.

Death Stranding: Director’s Cut sort demain, le 24 septembre, et propose plus d’armes, d’équipements et de véhicules, une variété de nouveaux modes, missions et zones à explorer, des scénarios étendus et des améliorations de l’interface utilisateur. Il existe également de nouvelles fonctionnalités en ligne, notamment le jeu entre amis et les classements, et toutes les nouveautés incluses ont été conçues et développées à partir de zéro, après le lancement du jeu original.

Cela signifie que la zone de tir, des missions supplémentaires, des bottes qui aident à réduire les dommages causés par les chutes, le Buddy Bot et le nouveau mode de course Fragile Circuit ont été développés après la sortie de Death Stranding il y a deux ans.

Sur PS5, le jeu tire également parti de l’audio 3D et du retour haptique du contrôleur DualSense et de la résistance de déclenchement adaptative.