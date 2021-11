Death Stranding Player effectue de magnifiques Dropkicks à longue portée

Gif : Kojima Productions / kota / Kotaku

Death Stranding est un jeu objectivement beau, bien que parfois cette beauté ne se trouve pas dans ses environnements luxuriants ou ses interactions avec les personnages, mais dans la façon dont les joueurs utilisent les outils à leur disposition pour réaliser des exploits incroyables.

Je suis récemment tombé sur l’utilisateur de Twitter kota (@RB_SKKN), qui, au cours des derniers mois, a catalogué son parcours à travers Death Stranding Director’s Cut depuis son lancement fin septembre. Alors que kota se contente généralement de partager des captures d’écran astucieusement composées, leur chef-d’œuvre est, à mon avis, une vidéo d’une minute et 21 secondes téléchargée le 1er novembre montrant comment abattre les ennemis MULE du jeu avec des dropkicks à longue portée.

Malheureusement, je ne parle pas japonais, mais lorsqu’on lui a demandé en anglais comment ils avaient réussi à réaliser ces cascades dans les réponses au tweet original, kota a proposé une explication facile à analyser.

Le secret réside dans la combinaison de deux nouveaux ajouts à Director’s Cut – l’attaque dropkick (duh) et le stabilisateur, un accessoire de sac à dos qui fonctionne comme un pseudo-jetpack – avec la variation augmentant la vitesse du squelette actif du jeu original. Avec tout cela en place, il s’agit simplement d’augmenter la vitesse, de sauter d’un point élevé, et hop, vous avez transformé le protagoniste Sam Porter Bridges en un javelot vivant.

Comme le montre une autre vidéo de kota, notre héros finit par s’ennuyer s’il reste trop longtemps dans les airs et revient à sa position normale. Mais vérifiez l’air que vous pouvez obtenir avec les nouvelles rampes ! C’est loin des trébuchements et des bosses que Sam prend en traversant un terrain rocheux au début du jeu.

Dans Death Stranding, le réalisateur de jeux vidéo d’auteur Hideo Kojima et son équipe de Kojima Productions ont développé une incroyable aventure avec des thèmes profonds et résonnants sur l’esprit humain. D’un autre côté, le jeu est également un bac à sable convaincant dans lequel les joueurs peuvent expérimenter ses nombreuses options de mouvement et ses gadgets pour créer de magnifiques bobines de surbrillance comme celle-ci.

Je ne sais pas ce qui est le plus important, mais j’admets que je m’amuse énormément à regarder Sam dropkick avec un bébé attaché à sa poitrine.