Death Stranding s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires à ce jour

Death Stranding de Kojima Productions s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires entre son lancement en novembre 2019 et mars de cette année.

C’est selon le responsable de la publication de la société, Jay Boor – parlant à GamesIndustry.biz – qui dit que le titre a franchi cette étape dans ses versions PlayStation 4 et PC. Death Stranding a fait ses débuts sur la console de Sony en novembre 2019 avant de venir sur PC via 505 Games en juillet 2020.

Il n’y a aucune ventilation quant à la différence entre les ventes de consoles et de PC pour Death Stranding, bien que la société mère 505 Digital Bros ait déclaré 27,6 millions de dollars de revenus pour l’édition PC en décembre 2020. 600k unités vendues sur PC entre juillet et décembre de l’année dernière.

“Death Stranding étant le premier titre développé à partir de Kojima Productions, du point de vue des ventes, il s’est plutôt bien comporté”, a expliqué Boor.

“En mars 2021, Death Stranding s’était vendu à plus de cinq millions d’unités dans le monde sur PlayStation 4 et PC.”

Cela précède le lancement de Death Stranding: Director’s Cut, que Sony a récemment annoncé pour sa console PlayStation 5.

Selon certaines informations, le prochain jeu de Kojima Productions pourrait être publié par Xbox.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72380/death-stranding-has-sold-more-than-5m-copies-to-date/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));