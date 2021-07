DeathbyRomy sort le dernier single “Day I Die” avec Dark Party Visual

L’artiste de rock alternatif DeathbyRomy a partagé un visuel explosif et sombre pour son dernier single “Day I Die” comme sa première sortie de l’année. Le morceau est décrit comme «un hymne pour les amoureux en phase terminale», utilisant des crochets pointus et des riffs métalliques pour brosser un tableau de la façon dont le chanteur et auteur-compositeur voit l’amour.

“Cette chanson parle de ma relation avec la vie, la mort et l’amour. ‘Day I Die’ est à la base une chanson d’amour. L’amour n’est pas doux et pâteux pour moi, c’est dur comme un fou », dit DeathbyRomy. “L’amour est Dieu. C’est vivant et addictif. L’amour est ce qui me pousse à faire tout ce que je fais.

Dans le clip réalisé par Pix3lface, la chanteuse livre une voix palpitante qui repousse les limites alors qu’elle explore une fête comble avec du sang et de l’écriture sur les murs. Ailleurs dans le visuel, le ton et le message de “Day I Die” sont visualisés sous la forme de motocyclistes chargés, d’un feu de cheminée et d’un tas de fêtards effondrés.

“Prenez tout de moi, faites-moi sentir à nouveau”, pousse DeathbyRomy sur la piste. “Tu as quelque chose de malade et je sais que je le voudrai toujours jusqu’au jour de ma mort.”

Les fans qui enregistrer “Day I Die” sur Spotify et Apple Music débloque l’accès à un visuel exclusif dans les coulisses explorant la réalisation du clip chaotique du morceau

“Day I Die” fait suite aux derniers singles de DeathByRomy “Fiending for a Lover” et “Kiss Me Goodbye” et ses deux apparitions sur la bande originale du film oscarisé 2020 Jeune femme prometteuse. La chanteuse a accumulé des millions de streams depuis la sortie de son premier EP de Capitol Records en 2019 Love u – to Death.

Parallèlement au single, DeathbyRomy a également annoncé deux spectacles en tête d’affiche qui auront lieu les 15 septembre et 7 octobre au Roxy de Los Angeles et Baby’s Alright de Brooklyn, respectivement. Les billets pour les deux spectacles sont disponibles dès maintenant sur le site officiel de chaque lieu.

Diffusez ou achetez “Day I Die”.