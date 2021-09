Deathloop a divulgué la date de l’embargo et les exigences du système PC

Les exigences du système Deathloop pour PC ont été révélées avant la date de l’embargo de révision divulgué.

Nous avons vu le jeu un million de fois depuis son annonce, y compris hier au PlayStation Showcase de Sony. Comme on le voit maintes et maintes fois, le jeu a beaucoup de suintement, de style et de charisme, et il est particulièrement excitant grâce à son développement par les responsables de Dishonored et 2017’s Prey.

Mais, si vous n’êtes pas sûr du jeu en raison de ses bizarreries et de son principe unique, la bonne nouvelle est que les opinions finales seront partagées avant sa sortie.

Boucle de la mort | Bande-annonce de l’histoire PlayStation Showcase 2021

BridTV

4886

Boucle de la mort | Bande-annonce de l’histoire PlayStation Showcase 2021

https://i.ytimg.com/vi/-0LBNG0g-x0/hqdefault.jpg

860904

860904

centre

13872

Quelle est la date de l’embargo sur les révisions de Deathloop ?

La date d’embargo sur les critiques divulguée pour Deathloop est le 13 septembre.

Cela est une gracieuseté du réputé Nextgen_ishere qui publie fréquemment des dates de révision et de prévisualisation des embargos sur Twitter. Leurs antécédents récents incluent la fuite des derniers articles d’opinion de Ghost of Tsushima pour le 19 août, ainsi que la fuite de la date de l’événement de révélation de Call of Duty Vanguard avant que leur tweet ne soit supprimé pour DMCA.

Malgré leur histoire précise, n’oubliez pas que la date de la fuite n’est pas officielle.

Quand sort le jeu ?

La date de sortie de Bethesda pour la nouvelle expérience d’Arkane est le 14 septembre.

Les opinions finales sur le jeu seront partout sur Internet juste un jour avant son lancement, ce qui signifie que vous aurez un temps très limité pour décider si vous souhaitez pré-commander. Si vous êtes sûr du jeu, vous pouvez acheter n’importe laquelle de ses éditions dès maintenant pour obtenir les bonus suivants :

Arme unique : Royal Protector Machete (exclusivité PS5) Apparence de personnage : « Storm Rider » Colt One Trinket (buff pouvant être équipé)

Configuration système requise pour le PC

La configuration système requise pour Deathloop via Steam est la suivante :

Conseillé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : 64 bits Windows 10 version 1909 ou supérieure

Processeur: Intel Core i7-9700K à 3,60 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire: 16 Go de RAM

Graphique: Nvidia RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5700 (8 Go)

DirectX : Version 12

Réseau: connexion Internet à haut débit

Espace de rangement: 30 Go d’espace disponible

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : 64 bits Windows 10 version 1909 ou supérieure Pprocesseur : Intel Core i5-8400 à 2,80 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 Memory : 12 Go de RAM Graphiques : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) DirectX : Version 12Ss’emporter: 30 Go d’espace disponible

CARCAJOU: Le statut exclusif de la PS5 expliqué pour PC et Xbox

Dans d’autres nouvelles, la taille et l’heure de sortie du préchargement bêta de Call of Duty Vanguard en accès anticipé