Deathloop Ce que veulent les Wenjies | Comment assassiner le Dr Wenjie Evans

Le Dr Wenjie Evans n’est pas seulement l’un des visionnaires qui maintiennent le cycle de Blackreef ensemble dans Deathloop, mais un pionnier dans le domaine expérimental de l’infusion.

La recherche sur l’infusion de Wenjie est le secret pour que Colt soit capable de garder des objets entre les boucles, ce qui vous mènera probablement à sa porte très tôt dans votre temps avec Deathloop.

La vaincre dans son laboratoire dans The Complex est l’une des premières pièces les plus amusantes du jeu, mais il y a une quête plus compliquée qui vous attend pour la placer au bon endroit pour la fin du jeu : What Wenjies Want.

Comment battre Wenjie dans The Complex

Depuis les tunnels sous Blackreef, dirigez-vous à peu près tout droit et vous verrez le laboratoire tentaculaire de Wenjie dans The Complex.

Composé d’une tour principale et de quelques sous-nœuds, le laboratoire contient à la fois la recherche Infusion dont vous avez besoin et le Dr Wenjie elle-même.

Suivez le marqueur de quête et vous trouverez Wenjie qui se promène dans le laboratoire dans une tenue blanche, prête à être cueillie.

Battez-la aussi fort ou silencieusement que vous le souhaitez et votre marqueur se mettra à jour.

Il s’avère que la recherche dimensionnelle du médecin a entraîné un problème de duplication.

Lorsque vous battez un Wenjie, vous obtenez des marqueurs HUD objectifs pour deux autres, et pour terminer l’assassinat, vous devez tous les éliminer.

Il existe un moyen flashy de se débarrasser de tous les clones de Wenjie dans la tour centrale, mais cela nécessite une certaine configuration.

Au niveau inférieur du sous-laboratoire de droite – qui est bleu – vous pouvez trouver un code sur un tableau blanc.

Cela vous donne accès à une machine sur le sous-laboratoire de gauche.

Vous pouvez ensuite appuyer sur un bouton sur le mur en vous dirigeant vers la tour principale pour dépressuriser le bâtiment.

Cependant, c’est capricieux, et vraiment, je préfère sortir tous les Wenjies à l’ancienne.

Balayez méthodiquement votre chemin autour du complexe, en battant les Wenjies de la manière que vous voulez, puis vous pourrez faire avancer votre quête Infusion au bas de la tour centrale.

Comment terminer la quête What Wenjies Want dans Deathloop?

Au fur et à mesure que vous complétez plus de pistes visionnaires dans Deathloop, vos enquêtes sur Charlie et Fia apporteront également de la saleté sur le Dr Wenjie.

Lorsque vous découvrirez le secret du chiffrement de Fia, vous tomberez également sur le code des quartiers personnels de Wenjie dans le complexe.

Il s’agit d’une découverte importante dans votre quête pour manipuler les visionnaires au même endroit pour une élimination facile, alors dirigez-vous vers le complexe à l’heure qui vous convient vers midi.

Rendez-vous au marqueur de quête, qui se trouve dans le bunker latéral où vous avez trouvé le code de la machine de déstabilisation du laboratoire plus tôt.

Ouvrez le cadenas à code de son laboratoire, puis commencez à fouiller.

Il existe de nombreuses notes, journaux audio et messages informatiques à parcourir, ainsi qu’une carte d’Updaam.

Votre recherche aboutira finalement à une piste selon laquelle Wenjie est très intéressée par les mystérieuses portes HRZN et RAK qui sont dispersées autour de Blackreef – et plus particulièrement à Updaam.

Vous constatez également qu’Aleksis a invité Wenjie à sa soirée, mais elle a refusé. Si vous pouvez l’amener à cette fête, elle sera une cible plus facile – et plus efficace -, libérant ainsi votre après-midi.

Pour faire une invitation plus convaincante, vous devez retourner à Updaam dans un prochain midi et aller au jeu Charlie’s Condition Detachment pour parler à l’ordinateur, 2-Bit.

Ils se trouvent au troisième étage du jeu, le niveau du cockpit de la fusée, auquel vous pouvez facilement accéder en déplaçant l’extérieur du bâtiment.

Piratez les portes à volets de la chambre de 2-Bit, puis parlez-leur.

Pour faire un enregistrement d’Aleksis, 2-Bit a besoin d’un enregistrement du mondain saccadé. Mais pour en obtenir un, vous devrez écraser sa fête à Updaam pendant la soirée.

Il existe une méthode assez simple et discrète pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Devant Dorsey Manor, montez sur les panneaux d’affichage au-dessus de l’entrée principale, puis passez dans la pièce.

Prenez à droite et restez sur les toits, puis passez sur le toit en face de vous.

Regardez à votre gauche et il y a une fenêtre ouverte qui mène à la salle de bain personnelle d’Aleksis. Déplacez-vous à l’intérieur.

Vous pouvez récupérer des informations qui vous aideront éventuellement à assassiner Aleksis ici si vous le souhaitez, mais pour la tâche à accomplir, continuez au coin de la rue et prenez la note du bureau dans le coin.

Cela vous indique qu’un enregistrement d’Aleksis est dans un coffre-fort qui est livré à la bibliothèque à Updaam vers midi.

Revenez à la boucle suivante et passez par une fenêtre ouverte dans la bibliothèque.

À ce moment-là, il n’y a personne autour, alors ouvrez le coffre-fort et amenez la poupée à l’intérieur.

Vous devez maintenant fouetter la poupée qui se vante bruyamment à 2-Bit au sommet du détachement de condition, en évitant les éternalistes sur le chemin.

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours laisser tomber la poupée, faire face à la menace, puis la reprendre.

La meilleure façon de le faire est de déplacer le côté du bâtiment du jeu comme d’habitude.

Donnez la poupée loup à 2-Bit, et quand ils vous demandent quel type d’invitation vous pensez être le mieux, dites: “Donnez à Wenjie ce qu’elle veut”, faisant allusion à sa poursuite de la porte RAK sous Updaam.

2-Bit jouera alors l’invitation à Wenjie sur tous les cycles suivants. Cela signifie que, à moins que vous ne la tuiez plus tôt dans la journée, Wenjie apparaîtra désormais sur un toit-terrasse à la fête d’Aleksis à Updaam le soir, ainsi qu’à son emplacement habituel.

Pour en savoir plus sur la façon de terminer le cycle de Blackreef, voici notre liste complète de guides Deathloop et de soluces visionnaires !