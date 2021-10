Deathloop, comme dit par les critiques de Steam

Image : Arkane / Kotaku

Il est sûr de dire que Deathloop était l’un des jeux les plus attendus de l’année. Au milieu d’une liste de sorties remplie de suites et de remakes, voici un tout nouveau concept d’Arkane, un studio qui n’a pas manqué depuis près d’une décennie, utilisant de manière créative sa fonction de boucle temporelle pour offrir une expérience vraiment nouvelle.

Deathloop est dans la nature depuis quelques semaines maintenant. Alors, parmi les joueurs, comment cela se compare-t-il au battage médiatique?

Lire la suite: Ce que Deathloop fait différemment de Dishonored et Prey

Sur Steam, l’une des deux plateformes (Deathloop est également disponible sur PlayStation 5 et le lanceur Bethesda, mais allez, ce n’est pas pertinent), le jeu a accumulé plus de 8 000 avis d’utilisateurs. Parmi ceux-ci, environ les trois quarts sont positifs. Beaucoup de ces critiques comparent Deathloop aux précédents succès d’Arkane Dishonored and Prey, et aux extensions autonomes stellaires pour les deux. Et puis il y a ceux qui riffent, avec des jeux de mots horribles, sur le nom du jeu, en disant qu’une absence de support signifie « nous serons à jamais coincés dans une boucle de jeux médiocres ».

Dans l’autre coin, vous trouverez des gens qui critiquent la mauvaise optimisation technique du jeu, ce qui a entraîné des cas de bégaiement gênants. Les critiques sur sa conception fondamentale ne manquent pas non plus – certains disent que ce n’est guère plus qu’un Hitman moindre, bien qu’avec des pouvoirs magiques et une perspective à la première personne – ou un récit si peu cuit qu’il comporte un risque élevé de salmonelle. (Pour en savoir plus, l’article de Polygon sur les pièges de la fin est une lecture fantastique.)

Et, bien sûr, certains critiques atterrissent carrément au centre, affirmant que Deathloop va bien mais très « été là, fait ça » – peut-être, un plaisantin pourrait argumenter, la plus haute distinction que l’on puisse donner à un jeu en boucle temporelle. Voici, en totalité, Deathloop, comme le dit la nature cyclique des critiques Steam.

