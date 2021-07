Deathloop : date de sortie, précommandes, gameplay et plus

Boucle de la mort – Le nouveau projet d’Arkane Studios sur un assassin dans une boucle temporelle – promet une aventure pleine d’action de tueries créatives et de sensations fortes. Colt se réveille tous les jours au même endroit sur l’île de Blackreef, que ce soit la fin de la journée ou la fin de sa vie. Lui et les huit visionnaires semblent être les seuls à se rendre compte que l’île est en mode Jour de la marmotte.

Pour sortir de la boucle, Colt doit tuer les visionnaires – un plan qu’ils ne semblent pas approuver. Les visionnaires ordonnent aux insulaires de tuer Colt à vue. Julianna, une assassine rivale et la visionnaire la plus puissante, semble également traquer Colt à chaque boucle. Le plan? Tuez huit personnes avant la fin d’une boucle. Comme le dit le slogan du jeu : « Si vous échouez, alors mourez, mourez à nouveau. »

Voici ce que vous devez savoir sur Deathloop.

Date de sortie de Deathloop

Regarder sur YouTube

Deathloop devrait sortir le 14 septembre 2021 pour PlayStation 5 et PC. Il a été présenté comme une exclusivité console de la PlayStation 5, même si Microsoft possède désormais Bethesda et Arkane Studios. Le directeur de Deathloop, Dinga Bakaba, affirme que rejoindre la famille Xbox Game Pass leur permet de rester «créatifs», même pour les projets PS5.

À l’origine, le jeu devait sortir le 21 mai 2021, mais les développeurs ont ensuite repoussé la date pour éviter le resserrement. « Nous utiliserons ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif : créer une expérience de joueur amusante, élégante et époustouflante », lit-on dans le message du Deathloop Twitter. Beaucoup ne peuvent s’empêcher d’être plus indulgents quant à l’attente plus longue après le lancement bâclé de Cyberpunk 2077.

pic.twitter.com/f0OWWxdUkt – DEATHLOOP (@deathloop) 8 avril 2021

Précommandes Deathloop

Toutes les précommandes Deathloop sont accompagnées de bonus. Même si vous n’obtenez que l’édition standard, vous devriez obtenir :

Machette Royal Protector Colt Skin « Storm Rider » (exclusivité PS5) un bijou (buff équipable)

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les précommandes Deathloop sont toujours disponibles pour les éditions standard et de luxe. Cliquez sur ces liens pour la liste complète des listes de précommande pour les deux.

L’édition Deathloop Deluxe offre ces goodies en plus du jeu de base et des bonus de précommande :

Sélections OST Deux bibelots Personnages spéciaux et skins d’armes à feu

De plus, Best Buy et Game proposent un steelbook exclusif qui est fourni avec les éditions Deluxe et Standard du jeu. Si vous aimez le swag et les steelbooks, vous ne voulez pas manquer un cadeau supplémentaire !

Deathloop Deluxe Edition aux États-Unis :

Deathloop Deluxe Edition au Royaume-Uni :

Comme l’édition Deluxe, vous pouvez également obtenir le Steelbook exclusif chez Best Buy aux États-Unis ou Game au Royaume-Uni. En outre, il est important de savoir qu’au Royaume-Uni, la version PC de Deathloop coûte 10 £ de moins au jeu que sur les éditions, mais aucun steelbook n’est inclus.

Deathloop Standard Edition aux États-Unis :

Deathloop Standard Edition au Royaume-Uni :

Alternativement, pour les autres détaillants, vous pouvez simplement consulter notre guide de précommande Deathloop dans son intégralité.

Jeu en boucle de la mort

Regarder sur YouTube

Les joueurs doivent tuer huit visionnaires afin d’arrêter la boucle temporelle. Quelque part au milieu du jeu, Julianna apparaîtra pour essayer de vous tuer. Elle apparaît également fréquemment dans les communications pour narguer Colt pendant le match.

La boucle, bien que similaire aux roguelikes, permet à Colt de conserver les armes et les capacités qu’il déverrouille tout au long du jeu. Semblable à la façon dont il conserve tous les souvenirs, il conserve tous ces progrès. Cependant, les joueurs ne pourront pas équiper toutes ces améliorations à la fois, ils doivent donc choisir judicieusement certains points du jeu.

Deathloop a présenté un segment de gameplay de 9 minutes montrant comment on pourrait choisir de tuer Aleksis, l’un des huit visionnaires. Dans la vidéo, les joueurs peuvent apercevoir ce qui semble être des couteaux et une variété d’armes à feu, y compris un pistolet et un tireur d’élite. Une vidéo exclusive de Game Informer montre un couteau, le pistolet Tribunal, le fusil d’assaut Strelak 50-50, un PT-6 Spiker et le canon à main Fourpounder. Des équipements plus non conventionnels comme un dispositif de téléportation et un dispositif de piratage apparaissent également dans les images.

Les joueurs doivent prendre en compte les indices contextuels lorsqu’ils tuent des cibles. Apparemment, il n’y aura aucune notification lorsque l’un des visionnaires apparaîtra, alors gardez les yeux ouverts et faites attention à ce qu’ils disent et font. Lorsque Colt assassine un visionnaire, un symbole apparaît à l’écran pour lui faire savoir qu’il a réussi à atteindre la cible.

Deathloop est un mélange de beaucoup de choses. Certains fans sont convaincus qu’il est lié à Dishonored, l’une des autres œuvres d’Arcane Studios, en raison des nombreuses similitudes de gameplay. Le directeur de Deathloop, Dinga Bakaba, fait appel à des inspirations telles que Dishonored, Persona et même Cluedo pour décrire différentes parties de la conception du jeu.