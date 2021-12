Deathloop établit une nouvelle norme pour les personnages noirs dans les jeux

Image : Arkane Studios

Les bons personnages noirs dans le jeu sont rares, et les personnages noirs extraordinaires le sont encore plus. Malgré l’amélioration continue de l’industrie du jeu dans sa représentation des personnages noirs, protagonistes ou autres, elle a toujours du mal avec le concept. Comme la plupart des joueurs noirs qui ont longtemps dû faire face à des jeux qui ont déformé notre peau, nos cheveux et notre essence pendant des décennies, j’ai simplement supposé: « Nous y arriverons, Seigneur, quand nous y arriverons. »

Ensuite, j’ai joué à Deathloop, un jeu actuel qui a compris la mission et m’a fait dire: « Mec, au diable ça! » Ce jeu révèle que les jeux vidéo peuvent nous fournir immédiatement des personnages noirs incroyables, et que l’échec continu à le faire est simplement un choix. Le jeu a besoin de plus de vrais personnages noirs, et nous en avons besoin maintenant. Après avoir ressenti une sorte de moyen, j’ai contacté Jason Kelley, la voix de l’incroyable protagoniste de Deathloop, Colt Vahn, pour discuter de l’erreur de tant de développeurs lors de la création de personnages noirs et de la façon dont, dans les pistes de Deathloop, Arkane nous a donné des personnages noirs qui se sentent réel.

Mais avant de plonger dans les détails, nous devons définir ce qui fait un « vrai » personnage noir. Beaucoup de personnages «noirs» dans les jeux sont des passants noirs. Pensez à Barret de Final Fantasy VII ou à Nessa de Pokémon Sword and Shield. Une personne qui est peut-être censée être noire, mais en toute honnêteté, est un costume de dernière minute Spirit Halloween d’une personne noire.

De nombreux studios créent ces personnes, et leur caractérisation n’est que superficielle. Dans le Final Fantasy VII original, Barret n’est rien de plus que le stéréotype « Black Buck », une brute bruyante et abrasive, excessivement violente et inintelligente. En termes simples, il est là pour être l’homme noir en colère et rien d’autre. En revanche, la profondeur d’un vrai personnage noir vient d’une combinaison de sa couleur de peau et de sa complexité en tant qu’individu. Le mariage de la mélanine, de la puissance, de la malice, du mystère et de la majesté.

Un Colt et Juliana pourraient facilement être dans chaque jeu sorti, pas seulement quelque chose qui arrive une fois par décennie.

G/O Media peut toucher une commission

Jason Kelley a partagé ses réflexions sur les échecs fondamentaux dans la façon dont les créateurs de jeux abordent souvent la création de personnages noirs. Un facteur majeur étant que parfois Blackness ne fait même pas partie de la façon dont ces personnages sont conçus depuis le début. «Ils écrivent un personnage en tête, et ce personnage est assez fade. Il n’a pas beaucoup d’assaisonnement », a déclaré Kelley. « Et puis après avoir choisi leurs rôles principaux, ils disent: » Oh, eh bien, nous devrions ajouter un peu de diversité. Rendons ce personnage noir.’ Et c’est tout. Il n’y a pas d’histoire à qui ils sont. Nous ne savons pas comment cette personne s’est présentée à ce moment-là, et ces personnages semblent très bidimensionnels. Il n’y a aucune saveur pour eux, et ce n’est pas une chose négative. C’est juste parce que le casting du personnage était une réflexion après coup. La richesse de notre culture n’est pas injectée dans l’ADN du personnage depuis le début.

Bien qu’ils nous aient donné des avatars noirs ici et là pendant des décennies, les jeux n’en ont offert qu’une maigre poignée qui se rapprochent même d’être des Noirs crédibles. Ne me croyez pas ? Faites un rapide voyage sur Google et vous verrez la même liste de noms sur chaque liste de jeux Great Black Characters. Lee Everett et Marcus Holloway de The Walking Dead de Watch Dogs 2 sont des vedettes évidentes, ainsi que la star occasionnelle de Grand Theft Auto. Supprimez les personnages qui traitent de l’esclavage, du racisme et du mode de vie brutal, et il devient évident que l’industrie du jeu vidéo pense que les personnages et les histoires noirs ne sont convaincants que lorsque nous devons lutter contre des systèmes destinés à nous abattre dans la société.

En tant qu’acteur et écrivain chevronné ayant travaillé à Hollywood, Kelley m’a expliqué pourquoi les histoires de jeux ont du mal à résoudre ces problèmes et offrent généralement une expérience décevante. « Criminel, esclave et une certaine forme de racisme. Ce sont de vrais obstacles simples autour desquels vous pouvez construire des histoires. À propos de choses que les gens doivent surmonter, n’est-ce pas ? » dit Kelley. « Quoi [game writers] Je pense que ce sont les choses que les Noirs doivent surmonter, principalement parce que ce sont les choses dont nous parlons beaucoup de devoir surmonter, n’est-ce pas ? Alors ils prennent simplement ce qui sort de notre bouche et les mettent dans les jeux, et ils commencent à vendre les jeux. Mais je pense qu’ils sont préoccupés par le fait qu’ils ne savent pas [what it’s like to be Black], et je pense que ce qui finit par arriver dans beaucoup de ces jeux et contenus, en général, c’est que les gens restent là et commentent. Mais ils ne le comprennent pas.

Entrez maintenant dans Deathloop. C’est un prétendant au jeu de l’année, un classique instantané et un jeu où nous avons deux protagonistes noirs qui sont non seulement géniaux, mais qui se sentent comme de vrais Noirs. Je peux regarder Colt et Juliana et savoir qu’ils sont noirs. Je peux fermer les yeux et entendre les nuances dans leurs voix et savoir qu’ils sont noirs. Je peux sentir leur excellence noire parce qu’être noir n’est pas ce qu’ils sont, mais qui ils sont. Cela s’apparente à la différence entre jouer un match contrefait et un titre légitime. Les imitations ne se sentent jamais aussi bien que l’article authentique.

Illustration : Arkane Studios / Kotaku

Selon Kelley, ce qui distingue Deathloop, c’est le souci de l’équipe créative d’obtenir les bons détails. « Il y a des spécificités de notre culture qui, encore une fois, je pense peuvent être vraiment négligées lorsque quelqu’un d’autre conçoit un personnage à partir de zéro et ne connaît tout simplement pas nos idiosyncrasies », a déclaré Kelley. « Et cela [usually] est raté, mais quand il est touché, il est cloué. Vous avez le genre de réponse que vous [the Black community] ont, et c’est rafraîchissant. Je veux dire, en tant qu’acteur, artiste vocal et créateur à part entière, c’est vraiment rafraîchissant quand les gens font attention à ce type de détails. Et [Black players] le voient, et ils le ressentent, et ils résonnent avec lui. Je n’en avais aucune idée [this reaction from the video game community] allait arriver. Notre concepteur narratif Bennett Smith n’arrêtait pas de me dire : » Jason, attends, ça va te faire perdre la tête ce qui se passe « , et c’est le cas. [Deathloop’s game director] Dinga Bakaba a conçu un jeu fantastique et de très bons personnages. Et j’ai été honoré de pouvoir exprimer Colt, et Ozioma Akagha dira la même chose à propos de Julianna. Ce fut une joie absolue de jouer ces personnages.

Souvent, les histoires doivent s’arrêter et vous montrer à quel point il est incroyable qu’une personne noire puisse accomplir un exploit très humain, mais dans Deathloop, Colt est le chef de la sécurité du programme AEON et un sacré bon ingénieur, tandis que Julianna a des connaissances encyclopédiques et est magistral au jeu de tir. Ce sont des exemples de ce que les êtres humains peuvent accomplir, pas une vitrine inspirante que les Noirs peuvent fonctionner en tant qu’êtres humains. Le monde respecte cela en les traitant comme des personnes. Cela n’a pas à vous rappeler qu’ils sont noirs, et cela ne les oblige pas non plus à être comme leurs pairs pour être acceptés. La plupart des jeux doivent vous rappeler à quel point il peut être intimidant d’être noir, alors que Deathloop n’en a pas besoin, car ce n’est pas nécessaire.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que l’histoire de Colt, et finalement de Juliana, n’est liée à aucune notion préconçue de la noirceur qui semble si souvent façonner la compréhension du jeu de ce que cela signifie d’être noir. Colt se réveille sur une plage et essaie juste de comprendre ce qui se passe. Comparez cela à Lee Everett de The Walking Dead, qui est menotté à l’arrière d’une voiture de police lorsque nous le rencontrons pour la première fois. Cela ne rend pas Lee moindre, mais c’est libérateur de voir un individu noir prospérer sans être alourdi par un récit qui ne semble jamais s’écarter des tropes de la société.

Accomplir tout cela n’arrive pas non plus par accident. Cela demande un effort conscient de la part des réalisateurs, des scénaristes et des acteurs qui donnent vie à ces personnages, travaillant tous ensemble. Les gens ont tendance à croire que nous n’avons pas de personnages noirs parce qu’il n’y a pas beaucoup de Noirs dans l’industrie, mais en réalité, toutes les pièces sont déjà là. Un Colt et Juliana pourraient facilement être dans chaque jeu sorti, pas seulement quelque chose qui se produit une fois par décennie. En ce qui concerne Jason Kelley, s’il est indispensable d’impliquer davantage de Noirs à tous les niveaux du développement de jeux, cela ne signifie pas que seuls les Noirs peuvent créer des jeux sur des personnages noirs.

« Tous les autres qui sont divers peuvent parler de leur propre truc, mais je crée des trucs pour le plaisir des Noirs. »

« Si vous créez un contenu de qualité et que vous choisissez consciemment d’y mettre des personnes qui ne vous ressemblent pas, tout ira bien. Vous allez gagner. Votre résultat sera excellent. Personne ne vous blâmera d’avoir dit : ‘Oh, il y a d’autres êtres humains dans ce monde, et je vais les jeter. Laissez-moi les créer numériquement dans ces mondes et laissez-les jouer. Et laissez-moi trouver les meilleures personnes que je puisse trouver. Le meilleur talent que j’ai pu trouver. Et laissez-moi prendre du recul et faire un chèque. Comme, à un moment donné, vous avez appris à connaître votre position. Si votre position est de couper le chèque, coupez le chèque, et si votre position est de laisser les autres créer, laissez-les créer.

Faire des jeux qui représentent correctement un groupe et les centrer sur des histoires amusantes et passionnantes ne devrait pas être une occasion capitale, et demander qu’il soit plus abondant ne devrait pas être une action accablante. De plus, nous ne devrions pas placer tous les contes mettant en vedette un POC, une personne LGBTQ + ou une personne handicapée dans la même catégorie. Nous sommes tous distincts, avec des histoires variées et belles que chacune doit être racontée à part entière, car le brun se décline en plusieurs nuances. Colt est un personnage noir essentiel, et ce n’est pas une chose tabou à dire. Avec son succès critique et sa popularité parmi les joueurs, Deathloop nous montre que vous n’avez à vous aliéner personne, même lorsqu’il s’agit d’une expérience noire.

À l’avenir, je m’attends à voir Colt et Juliana sur toutes ces listes abrégées de personnages noirs, mais j’attends aussi avec impatience le jour où nous pourrons débattre de qui appartient à une liste des 10 meilleurs et ne pas avoir à lutter et à grappiller pour trouver 10 vrais noirs personnages. Pour Kelley, créer des personnages authentiquement noirs est ce qui compte le plus dans son travail, et tant que les studios sont prêts à laisser les bonnes personnes entrer et créer, j’espère qu’un tel jour viendra le plus tôt possible.

« Je déteste le mot diversité parce que la diversité est un fourre-tout. Je ne parle pas de diversité. Je parle des Noirs. dit Kelley. « Tous les autres qui sont divers peuvent parler de leur propre truc, mais je crée des trucs pour le plaisir des Noirs. Quand j’entre dans un personnage, je n’entre pas dans un personnage en tant qu’homme diversifié. Je m’y lance en tant qu’homme noir d’un point de vue spécifique. Et donc je vais y entrer avec tout ce que j’ai.