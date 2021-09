Deathloop Le Moxie | Comment terminer le jeu des lasers et des plaques de pression

Dans Boucle de la mort, l’un des jeux de GN géant de Charlie Montague, Le Moxie, ouvre à Updaam dans l’après-midi. Avec un prix puissant promis au vainqueur triomphant, que peut faire Colt à part utiliser tous les trucs du livre pour s’en emparer ?

Il y a 6 énigmes au total à résoudre dans The Moxie, alors voici comment les résoudre et ce que vous obtenez en récompense.

Regardez la vidéo ci-dessus pour un guide visuel de moi jouant à travers The Moxie et obtenant le premier prix.

Où trouver The Moxie dans Deathloop

Juste à l’extérieur de l’un des tunnels de Colt, The Moxie est un bâtiment blanc situé au niveau le plus bas d’Updaam et s’ouvre aux challengers dans l’après-midi.

Une fois que vous entrez, il y a un bouton juste devant vous. Appuyez dessus pour entendre un aperçu de l’événement par Charlie Montague lui-même, alors qu’il explique les deux côtés du jeu.

Sur le côté gauche des trois étages, vous devez passer à travers des lasers de voyage, à la manière de Mission Impossible, et vous rendre de l’autre côté. À droite, vous devez vous diriger vers l’autre bout de la pièce en vous tenant uniquement sur les carreaux illuminés.

Les deux semblent assez simples, mais il y a une torsion. Vous devez terminer les 6 énigmes dans le délai imparti pour remporter le prix ultime.

Si vous ne l’aviez pas déjà équipé, ce défi est presque impossible sans le Shift Slab de Charlie ou Juliana. De plus, vous voudrez également la mise à niveau de Reach.

Encore une fois, si vous voulez un guide visuel, consultez le haut de la page pour une vidéo intégrée au-dessus de moi en train de parcourir The Moxie.

Le Moxie – Premier étage

Au premier étage de The Moxie, vos tâches sont les plus faciles à réaliser, mais elles ne le sont toujours pas.

Sur la gauche, vous pouvez essayer de passer à travers les lasers, mais le meilleur moyen est d’abuser du fonctionnement du Shift Slab et de les dépasser comme s’ils n’étaient pas là.

Passez sous la première poutre, puis passez devant la rangée de 5 en vous déplaçant d’un côté à l’autre. Avancez quand il y a de la place si vous n’avez pas la mise à niveau Reach pour aller assez loin. Ensuite, vous pouvez simplement passer à travers les lasers restants.

A droite, les plaques de pression s’allument par blocs sur trois et descendent vers vous d’un carré toutes les secondes. Vous pouvez le faire à l’ancienne et simplement sauter entre eux, en tenant compte du mouvement au fur et à mesure. Une fois que vous avez atteint environ les trois quarts du chemin, trichez et Shift jusqu’à la fin. Avancez à l’étage.

Le Moxie – Deuxième étage

Cette fois, les plaques de pression sont à gauche, et on peut dire que cette tâche est plus facile que la précédente. Le bloc de lumières solide se déplace d’un carré vers la gauche ou la droite de manière uniforme chaque seconde, et vous devez chronométrer un seul saut pour vous déplacer entre eux.

Essayer d’utiliser le double saut ici ne se terminera probablement pas bien, mais vous devriez avoir suffisamment de temps pour vous frayer un chemin méthodiquement jusqu’aux trois quarts de la hauteur, puis Shift jusqu’à la fin. Ensuite, à droite, les lasers sont plus occupés cette fois-ci.

Sautez par-dessus le premier laser avec un seul saut, puis déplacez-vous vers l’avant et vers la gauche après le laser en mouvement.

De l’autre côté, plongez-vous sous le laser suivant, puis déplacez-vous jusqu’au bout.

Le Moxie – Troisième étage

Au dernier étage, les lasers sont à nouveau à gauche et les plaques de pression à droite.

Pour dépasser la troisième série de lasers, vous devez aligner trois quarts de travail rapides.

Si vous regardez au milieu de la pièce, vous verrez trois séries de lasers se déplacer d’avant en arrière, les deux à l’extérieur se déplaçant dans le sens opposé à celui du milieu.

Dirigez votre Shift vers l’espace laissé par les lasers à gauche ou à droite, puis Shift là-bas. Peu de temps après, visez un autre Shift dans l’espace derrière les lasers de l’autre côté de la pièce, de sorte que vous zigzaguez en zigzag, en évitant les deux.

Enfin, vous devriez maintenant être à portée de Shift jusqu’au bout de la pièce.

Quant au troisième jeu de plaques de pression, il est plus simple qu’il n’y paraît au premier abord. Fondamentalement, le début et la fin de ce puzzle sont les mêmes que l’étage inférieur où les blocs se déplacent tous ensemble en une longue ligne.

Traitez le début de cet étage comme ça, puis passez devant les blocs dispersés au milieu jusqu’à l’endroit où les plaques se transforment à nouveau en ligne de l’autre côté. Ensuite, vous pouvez à nouveau passer au bouton.

Si vous avez terminé The Moxie dans le temps requis, vous pourrez désormais réclamer votre prix – une Rapière qui ne manque jamais de munitions (à moins que vous ne la manquiez). Allez trouver des éternalistes pour le tester !

Pour plus de quêtes secondaires dans Blackreef, voici comment saboter le concours de tabagisme et obtenir le code de porte Pact of Smoke dans Deathloop !