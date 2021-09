Deathloop pour la revue PS5: un jour mortel que je ne voulais pas terminer

Je suis un fan de longue date des types de jeux créés par Arkane, donc j’étais un peu inquiet en entrant dans Deathloop qu’il pourrait ne pas conserver la structure unique qui rend un jeu Arkane différent. Mes craintes n’étaient pas fondées et au cours des 18 heures et plus que j’ai passées sur ma PS5 à explorer Blackreef et à tuer des visionnaires de manière de plus en plus élaborée, je me suis éclaté.

Deathloop est un jeu où vous devez trouver différentes pièces d’un puzzle, mélanger un tableau de personnages et d’actions toujours réinitialisé et le manipuler pour obtenir le bon résultat. Avec autant de pièces qui doivent se mettre en place pour résoudre la boucle, il est tout à fait normal que Deathloop soit l’aboutissement de tous les sims immersifs sur lesquels Arkane a déjà travaillé.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La furtivité et l’action de Dishonored, les énigmes de Prey et la structure roguelike de Prey: Mooncrash se réunissent ici dans un tourbillon de violence calculée. Je suis extrêmement heureux de dire qu’à part quelques problèmes techniques, Deathloop est facilement l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles en 2021. Il y a beaucoup à aimer, que vous soyez un fan de longue date comme moi ou simplement intéressé après avoir vu de nombreux remorques au cours de la dernière année.

Revue de la boucle de la mort :

Boucle de la mort

En bout de ligne : Deathloop est un casse-tête de meurtre intelligent et bien conçu qui mérite d’être résolu, quelle que soit votre expérience avec des sims immersifs ou des roguelikes. Il y a quand même quelques bugs au lancement.

Le bon

Conception de mission intelligente Mécanique roguelike indulgente Élégant tout autour Des personnages sympathiques et sympathiques

Avis de non-responsabilité : cet examen a été rendu possible grâce à un code d’examen fourni par Bethesda Softworks. La société n’a pas vu le contenu de la critique avant de la publier.

Deathloop : ce que j’ai aimé

Source : Android Central

Deathloop s’ouvre sur l’île de Blackreef, où un militaire nommé Colt passe une très, très mauvaise journée. Chaque matin, il se réveille la gueule de bois sur la plage, incapable de se rappeler comment il est arrivé là, et tout le monde sur l’île veut sa mort. Afin de briser ce cycle, il doit tuer les huit visionnaires qui dirigent la série, et qui se déroulent chacun cette journée d’une manière différente. Il ne reste que quelques heures avant minuit et la boucle entière se réinitialise à nouveau.

Catégorie GameNameXXX Titre Deathloop Développeur Arkane Lyon Éditeur Bethesda Softworks Genre Jeu de tir à la première personne/Sim immersif Version PlayStation PlayStation 5 Taille du jeu 27,98 Go Durée de jeu 18 heures Joueurs PvP à un ou deux joueurs PlayStation Now Pas de prix de lancement 60 $

Le pire de tout est une femme nommée Julianna. Elle veut la mort de Colt et elle est la seule autre personne qui semble conserver des souvenirs d’une version à l’autre de ce jour sans fin. Colt et Julianna ancrent le jeu et, heureusement, sont tous les deux incroyablement sympathiques. Les jeux Arkane précédents avaient une écriture intelligente, mais mettaient aussi généralement en vedette des protagonistes qui ne parlaient pas beaucoup, voire pas du tout. Ici, les mesquineries et les querelles auxquelles ces deux-là se livrent sont extrêmement agréables mais ne deviennent jamais trop fréquentes au point de devenir distrayantes.

Deathloop est en quelque sorte un jeu roguelike. Heureusement, il est aussi incroyablement généreux. Alors que la journée se réinitialise si vous mourez pour de bon, vous avez en fait trois vies grâce à une puissante “dalle”, ce qui signifie qu’il y a encore de la place pour expérimenter et essayer des choses sans perdre votre progression. Ces vies se remplissent également chaque fois que vous parvenez à tuer Julianna et entre les missions, donc en pratique, je me suis rarement retrouvé à perdre plus de 15 minutes de progression.

Vous pourrez modifier votre équipement entre les missions, mais rien ne peut être modifié pendant que vous êtes dans l’une des quatre zones de Blackreef. Au départ, j’étais méfiant à ce sujet, mais cela n’a jamais été un vrai problème. Au début, vous n’aurez pas la possibilité de conserver l’équipement que vous trouverez, qu’il s’agisse de nouveaux pistolets ou de dalles conférant de la puissance. Heureusement, vous pouvez également déverrouiller quelque chose appelé Infusion, qui vous permet d’utiliser une devise spéciale pour garder les choses entre les boucles. Utilisez-le pour le boucler ou vous le perdrez.

Source : Android Central

Vous ne jouez pas seulement en tant que Colt. S’inspirant de son ancien jeu annulé, The Crossing, Arkane Lyon choisit de permettre aux joueurs de jouer les rôles des deux assassins, vous permettant d’envahir le monde d’un autre joueur.

Deathloop est en quelque sorte un jeu roguelike. Heureusement, il est aussi incroyablement généreux.

Après avoir atteint un premier jalon de l’histoire, les joueurs débloquent la possibilité de se mettre à la place de Julianna et de faire tomber de vrais joueurs effectuant des missions en tant que Colt. Ma collègue Jennifer Locke (une autre fan de longue date des jeux Arkane) et moi avons essayé ce mode et cela fonctionne extrêmement bien. C’est amusant de parler à quelqu’un qui vous traque, essayant de se moquer de qui a l’avantage sur qui. Que vous installiez des pièges avec des tourelles ou que vous vous embusquiez les uns les autres parce que vous savez comment ils pensent, ce fut une expérience formidable.

Ce qui est également intéressant, c’est que, techniquement, vous n’avez pas à vous battre, donc Deathloop a en fait une sorte de mode coopératif, si vous vous sentez en confiance. Nous aurons plus de réflexions sur ce multijoueur plus tard dans un article séparé, mais je suis vraiment satisfait de ce que j’ai vu jusqu’à présent.

Dans la pratique, Deathloop se sent comme Dishonored sur quelques coups d’adrénaline combinés aux systèmes créatifs de Prey. La furtivité fonctionne bien, le tir est agréable et je ne pense pas que ce soit un saut de dire que c’est la meilleure boucle de combat (heh) qu’Arkane ait jamais conçue. Il existe une grande variété d’armes à feu à utiliser et de bibelots qui permettent une personnalisation plus poussée, tandis que les plusieurs dalles que vous pouvez trouver confèrent des pouvoirs d’un autre monde qui améliorent encore votre arsenal. Rien de tout cela ne détourne l’attention de ce qu’est ce jeu en son cœur. Comme nous l’avons vu dans les aperçus précédents de Deathloop, il s’agit toujours d’une simulation immersive.

Source : Android Central

Au début, il y a eu un grand moment où j’ai joué avec une machine à bonbons, la poussant à plusieurs reprises pour m’amuser jusqu’à ce qu’elle se brise et renverse des boules de gomme partout. Plus tard, lorsque j’ai été remarqué et que je fuyais les lieux, un de mes poursuivants a glissé et est tombé sur lesdites boules de gomme. Je ne veux pas gâcher d’autres grands moments qui se sont produits lors de la résolution de ce Rubik’s Cube de la mort, mais il y en a beaucoup plus d’où cela vient. C’est aussi agréable de jouer à un jeu qui n’est pas insultant ou injustement difficile, mais qui me traite quand même comme un adulte. La créativité est récompensée et il y a toujours plus dans un lieu de mission qu’il n’y paraît.

Ce n’est pas le plus beau jeu auquel j’ai joué sur ma PS5, mais le style artistique est sympa, trouvant un mélange entre quelque chose de réaliste et le côté surnaturel d’Arkane. Blackreef change radicalement au fur et à mesure que la journée avance, à la fois dans la mise en page et la présentation. Un simple site d’essais scientifiques le matin peut être gelé et transformé en congères le soir. Ainsi, bien qu’il n’y ait techniquement que quatre emplacements, la combinaison du cadre et de l’heure de la journée rend ce jeu beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît au premier abord.

Trois modes visuels sont disponibles, avec des paramètres pour cibler les visuels, les performances ou le lancer de rayons. Les modes visuel et de performance sont extrêmement similaires, tous deux produisant une image 4K à 60 FPS. La différence est que les performances semblent utiliser une résolution dynamique, verrouillant la fréquence d’images en échange d’une image légèrement moins nette. Le mode de lancer de rayons semble facilement le meilleur, mais laisse tomber le framerate à 30 FPS, ce qui ne fait tout simplement pas plaisir, surtout dans ce genre de jeu.

Deathloop : ce que je n’ai pas aimé

Source : Android Central

Mes plaintes sont peu nombreuses. Je pense que l’histoire aurait pu donner quelques révélations supplémentaires à la fin. J’ai trouvé la fin globalement satisfaisante et c’est bien si Arkane ne veut pas absolument tout révéler, mais quelques réponses supplémentaires sur la façon dont tout se passait auraient été agréables tout de même.

Je pense que l’histoire aurait pu donner quelques révélations supplémentaires à la fin.

Au cours de mon séjour dans Deathloop, j’ai rencontré quelques bugs. La plupart n’avaient rien de majeur, mais un bug épineux que j’ai rencontré s’est produit deux fois lors de l’examen d’un modèle d’arme dans la section de chargement entre les missions. Le modèle d’arme collerait à l’écran quels que soient les menus que je changeais, ce qui m’obligeait à fermer le jeu et à le rouvrir. Je l’ai également fait planter une fois, ce qui ne s’est plus jamais produit au cours des 18 heures et plus que j’ai passées dans le jeu.

Il convient également de mentionner que mon collègue a rencontré un problème avec les objectifs et que ses dalles collectées ne s’affichaient pas correctement, bien que, encore une fois, un simple redémarrage du jeu l’ait corrigé.

Deathloop : Faut-il y jouer ?

Source : Android Central

4,5 sur 5

Dans l’ensemble, Deathloop est une explosion. C’est amusant, créatif et vraiment frais, surtout compte tenu du nombre de jeux qui ont été repoussés hors de 2021. Il y a une tonne d’éléments fantastiques que je n’aborde même pas ici parce qu’une partie du charme du jeu est de trouver des connexions et des moyens de manipuler le monde. Il y a beaucoup à trouver ce jour-là, et la joie est de faire des découvertes par vous-même.

Cela vaut la peine de prendre un moment pour parler d’un éléphant dans la pièce. Microsoft a acquis ZeniMax, ce qui signifie qu’il y a de fortes chances que ce soit le dernier jeu Arkane lancé sur une plate-forme PlayStation. Ne vous y trompez pas, s’il s’agit bien de la dernière, elle vaut quand même la peine de la reprendre car Arkane sort avec style.

Quand j’ai commencé Deathloop, j’étais comme Colt ; confus, désireux de résoudre le problème et de sortir. À la fin, j’ai réalisé que j’étais Julianna. J’ai adoré Blackreef et je ne voulais pas que mon séjour là-bas se termine.

Deathloop devrait être lancé le 14 septembre 2021 sur PS5 et PC.

Boucle de la mort

En bout de ligne : Si vous aimez devoir réfléchir à des problèmes et découvrir de nouveaux secrets à chaque fois que vous tentez une mission, Deathloop est le jeu qu’il vous faut. La fonctionnalité PvP est également étonnamment agréable !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.