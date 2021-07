Deathloop pour PS5 : gameplay, bandes-annonces, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Ce n’est pas Dishonored 3 ou Prey 2, mais une nouvelle IP est toujours la bienvenue. Sur la scène de Bethesda à l’E3 2019, Arkane Studios a présenté Deathloop au monde. Il a l’air génial et trippant dans tous les sens, et nous avons hâte de mettre la main dessus lors de sa sortie sur PS5 et PC.

Qu’est-ce que Deathloop ?

Deathloop est une nouvelle IP développée par Arkane Studios. Selon le studio, il s’agira d’un jeu d’action à la première personne qui suit deux assassins sur une île qui se pourchassent. Comme son nom l’indique, nos deux personnages semblent être coincés dans une boucle temporelle, un peu comme le film Edge of Tomorrow — ou Live. Mourir. Répétez., car le film a été nommé rétroactivement.

Deathloop développé par Arkane Studios

Si vous n’êtes pas familier avec le nom Arkane Studios, vous connaissez peut-être leur travail. Arkane a créé la série d’action/furtivité Dishonored et a redémarré avec succès Prey il y a quelques années. Le type de jeux qu’Arkane finit par créer sont souvent qualifiés de sims immersifs. Ceux-ci ont tendance à se concentrer sur des environnements interactifs et réactifs pour créer des situations de jeu émergentes que même le développeur n’avait peut-être pas prévues à l’origine.

Gameplay de la boucle de la mort

D’après ce que nous avons vu dans la bande-annonce, Deathloop devrait comporter des combats au pistolet ainsi que des pouvoirs spéciaux comme ceux de l’univers Dishonored. Quelques points dans la bande-annonce présentent des pouvoirs comme une capacité de poussée de Force dans Star Wars et un autre comme la capacité transversale Blink vue dans Dishonored. Le jeu propose des “niveaux méticuleusement conçus” que les joueurs peuvent explorer et qui vous permettront d’aborder les missions de différentes manières. C’est la philosophie exacte que Dishonored et Prey ont adoptée, donc à tout le moins, vous pouvez vous attendre à des niveaux non linéaires s’il ne s’agit pas d’un monde entièrement ouvert.

Colt et Julianna auront à leur disposition un arsenal d’armes et de capacités, qui peuvent être personnalisées en fonction de votre style de jeu. Bien que les deux aient accès aux mêmes outils principaux, ce sont leurs capacités qui les distinguent. Colt peut utiliser des dispositifs de piratage, tandis que Julianna peut se déguiser et prendre l’apparence de n’importe quel PNJ.

Source : Bethesda

Nous avons eu la chance de prévisualiser Deathloop lors d’un flux sans intervention et avons été impressionnés par ce qui a été montré. C’est vraiment comme Dishonored et Prey sous stéroïdes, et les développeurs se sont donné beaucoup de mal pour s’assurer que cela ne semble pas répétitif.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’Arkane ne le considère pas comme un roguelike, malgré ses similitudes avec d’autres du genre. Là où les roguelikes comportent généralement des niveaux de plus en plus difficiles pour arriver à la fin, Arkane décrit Deathloop comme davantage un casse-tête de meurtre où votre progression est liée à ce que vous apprenez.

Deathloop Histoire et personnages

Source : Arkane

La bande-annonce nous a donné une bonne idée de ce qu’est le Deathloop, mais la description officielle d’Arkane détaille encore plus la prémisse.

Deathloop transporte les joueurs sur l’île sans loi de Blackreef dans une lutte éternelle entre deux assassins extraordinaires. Explorez des environnements époustouflants et des niveaux méticuleusement conçus dans une expérience de jeu immersive qui vous permet d’aborder chaque situation comme vous le souhaitez. Traquez des cibles dans toute l’île dans le but de mettre un terme au cycle une fois pour toutes, et rappelez-vous, si au début vous ne réussissez pas… mourez, mourez encore.

Ces deux assassins sont Colt et Julianna. Colt veut apparemment briser le cycle de la boucle temporelle, tandis que Julianna veut le protéger. Ses raisons sont inconnues, et nous ne savons pas non plus ce qui a provoqué le début de la boucle temporelle. La seule façon pour eux de croire qu’ils peuvent atteindre leurs objectifs est de tuer l’autre personne.

Colt a huit cibles qu’il doit éliminer en une seule journée avant la réinitialisation de la boucle. Les joueurs sont libres de s’attaquer aux missions principales et secondaires dans l’ordre de leur choix. Chaque nouvelle journée donne aux joueurs l’occasion d’en découvrir un peu plus sur l’île – et leurs cibles – et de se rapprocher du succès.

Deathloop Est-ce multijoueur ou solo

Source : Arkane

Les jeux récents d’Arkane étaient traditionnellement en solo, mais Deathloop va être un peu différent. Bien que vous puissiez y jouer vous-même si vous le souhaitez, il y aura également un système multijoueur à deux joueurs où un personnage chasse l’autre.

Julianna est aussi un personnage jouable. Alors que vous ferez l’expérience de la campagne principale en tant que Colt, vous avez également la possibilité d’infiltrer le jeu d’un autre joueur en tant que Julianna et de faire de la chasse… Si cet élément PvP est désactivé, Julianna apparaîtra toujours dans votre jeu de temps en temps, vous chassant, mais elle sera contrôlée par l’IA.

Arkane travaillait autrefois sur un titre multijoueur il y a plus de dix ans appelé The Crossing, qui a ensuite été annulé avant sa sortie. The Crossing aurait tenté de mélanger le solo et le multijoueur. Le concepteur principal d’Arkane, Ricardo Bare, a déclaré précédemment que le studio avait espéré utiliser la conception et la technologie derrière le multijoueur de The Crossing dans les futurs jeux. On dirait que Deathloop est l’un de ces jeux.

Deathloop Quand puis-je y jouer ?

Source : Arkane

Deathloop devait initialement être lancé sur PS5 et PC les dernières vacances, selon Bethesda. Arkane a annoncé qu’en raison des travaux impactés et de la sécurité de l’équipe, Deathloop sortira désormais le 14 septembre 2021.

Depuis que Microsoft a racheté ZeniMax Media, Arkane est désormais un studio sous Xbox. Pour cette raison, il est presque garanti que Deathloop viendra sur Xbox Series X et Xbox Series S à un moment donné dans le futur, mais pour l’instant, Microsoft prévoit d’honorer l’accord d’exclusivité chronométré original de la PS5. Selon une bande-annonce récente, cet accord d’exclusivité dure un an.

Vivre. Mourir. Répéter.

Boucle de la mort

Une autre simulation immersive d’Arkane

Colt et Juliana sont deux assassins sur l’île de Blackreef coincés dans une boucle temporelle. Utilisez tous les outils à votre disposition pour briser le cycle lors du lancement de Deathloop sur PS5 et PC.

Principale

