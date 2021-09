Deathloop sur PS5 regorge de moyens innovants de tuer des gens

Deathloop possède certains des niveaux les plus cinétiques d’Arkane Studios à ce jour. Oui, ils sont beaux à voir et une joie à parcourir, mais leur meilleure qualité peut être un peu plus subtile. Ils se sont avérés être des laboratoires parfaits pour que les joueurs expérimentent des moyens toujours plus ignobles et amusants de tuer des PNJ sans méfiance, ainsi que les uns les autres.

En plus des pouvoirs comme l’invisibilité et la téléportation, les joueurs de Deathloop ont à leur disposition un arsenal d’améliorations qui leur permettent de commettre des meurtres vraiment intelligents et divertissants. Et grâce aux invasions PVP du jeu, les joueurs ont également eu l’occasion de tester leur répertoire mortel sur des inconnus sans méfiance.

Mon préféré est la mise à niveau Shift Slab, qui vous permet d’échanger des emplacements avec quelqu’un d’autre, et qui a jeté de nombreux Colt et Julianna des murs de Blackreef dans l’abîme subarctique ci-dessous :

Karnesis est également génial, que ce joueur a utilisé pour faire léviter un éternaliste sur trois étages dans les airs, puis vers sa perte :

Deathloop regorge également d’énigmes environnementales intelligentes qui éliminent des foules entières une fois résolues. Peut-être êtes-vous tombé sur les cartons de vivres dressés comme des dominos en jouant, que je ne me lasse toujours pas de déclencher :

D’autres sont cependant plus subtils, comme attacher une grenade à l’un des éternalistes de Karl’s Bay, puis le jeter dans une cale sèche :

En fait, il s’avère que vous pouvez coller des grenades sur toutes sortes de choses et regarder un chaos contrôlé s’ensuivre. Ici quelqu’un en a collé un à une fusée :

Vous pouvez également les attacher à des bouteilles puis jeter les bouteilles :

Ou, comme dans cet exemple incroyablement diabolique, vous pouvez attacher une grenade à la poupée d’enregistrement sonore Aleksis récupérée lors de la mission 2-Bit à Updaam et la jeter directement au visage de Julianna :

Un joueur a complètement abandonné les grenades et a réussi à tuer le visionnaire invisible Egor simplement en les frappant à la tête avec une mallette. Cela devrait être canon pour la « boucle parfaite » du jeu :

Ces meurtres ont, pour la plupart, tous été assez agressifs, mais en dépit d’être un tireur, Deathloop a beaucoup de furtivité. Donc, pour conclure, s’il vous plaît profiter de la toute nouvelle bobine de meurtre, lisse et magistrale de YouTuber StealthGamerBR :

Je ne sais pas qui est meilleur dans ce domaine : StealthGamerBR ou Arkane.