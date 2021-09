Deathloop – voici les spécifications du PC et les temps de déverrouillage

Boucle de la mort sortira exclusivement pour PC et PlayStation 5 le 14 septembre et pour vous préparer, Bethesda a publié les spécifications PC ainsi que les temps de déverrouillage globaux.

Sans plus tarder, vous trouverez ci-dessous toutes les informations que vous devez savoir sur les spécifications et quand vous pouvez vous lancer dans le jeu.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Spécifications du Deathloop PC et temps de déverrouillage

SPÉCIFICATIONS PC

Spécifications Ultra 4K : 4K / 60 FPS avec paramètres Ultra

Système d’exploitation : 64 bits Windows 10 version 1909 ou supérieure Processeur : Intel Core i9-10900K à 3,70 GHz ou AMD Ryzen 7 3800XT Mémoire : 16 Go de RAM système Graphiques : Nvidia RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) DirectX : Stockage version 12 : 30 Go d’espace disponible (SSD)

Spécifications recommandées : 1080P / 60 FPS avec des réglages élevés

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits version 1909 ou supérieure Processeur : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz ou AMD Ryzen 7 2700X Mémoire : 16 Go Graphiques : Nvidia RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5700 (8 Go) DirectX : Stockage de la version 12 : 30 Go d’espace disponible (SSD)

Spécifications minimales : 1080P / 30 FPS avec des réglages bas

Système d’exploitation : 64 bits Windows 10 version 1909 ou supérieure Processeur : Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire : 12 Go Graphiques : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) DirectX : Version 12 Stockage : 30 Go d’espace disponible (disque dur)

PARAMÈTRES AVANCÉS DU PC

Visuels – Paramètres standard

Champ de vision (65 à 110 degrés) Prise en charge ultra-large Prise en charge de la super résolution AMD FidelityFX

Visuels – Paramètres avancés

Détails de la texture Détails du modèle Détails des ombres Détails de l’eau Détails du terrain Détails de l’autocollant Occlusion ambiante Ombres du soleil Post-processing Anti-aliasing TWAA Netteté Netteté Post-process Camera Motion Blur Bloom (oui/non) Profondeur de champ (oui/non) Lens Flare (oui/non ) Arbres de lumière (oui/non)

Options de jeu: Bob (0 à 100)

Langue et sous-titres

Possibilité de mélanger les langues entre VO et texte Langue/Sous-titres (par exemple, voix anglaises avec sous-titres français) Taille des sous-titres (petit/moyen/grand) Affichage des sous-titres (aucun/dialogue principal/tous les dialogues)

PRÉ-CHARGEMENT

Le préchargement numérique est disponible sur PlayStation 5 et PC. Le préchargement sur PS5 commencera 48 heures avant la sortie du jeu dans votre région, et le préchargement du PC commencera globalement à 10h PT, 13h HE, 20h UK le 12 septembre.

TEMPS DE DÉVERROUILLAGE GLOBAUX

PlayStation 5

Le jeu se débloquera à 00h00 dans votre fuseau horaire le 14 septembre. Veuillez vérifier sur la boutique PS5 votre heure de déverrouillage spécifique.

En Amérique du Nord, le jeu se débloquera à 9h PT, 12h HE le 14 septembre.

ordinateur

PC (Steam et Bethesda.net) aura trois heures de déblocage régionales :

Amérique du Nord/du Sud : Déverrouille à 21h01 PT le 13 septembre (00h01 HE, le 14 septembre)

Australie/Nouvelle-Zélande/Asie : se débloque à 8h01 PT le 13 septembre (12h01 JST, 14 septembre)

Europe/Reste du monde : se débloque à 16h01 PT le 13 septembre (00h01 BST, 14 septembre)