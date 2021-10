Death’s Door arrive sur PS4, PS5 et Switch le mois prochain

La porte de la mort, l’action-aventure fantastique sur un corbeau qui collectionne les âmes, arrive sur PS4, PS5 et Nintendo Switch le 23 novembre.

Les propriétaires de PlayStation peuvent pré-commander maintenant.

Death’s Door présente un monde excentrique et curieux où les corbeaux sont chargés de collecter les âmes des morts. D’une part, le travail sort un peu de l’ordinaire lorsque son âme assignée est volée. Pour le récupérer, vous devrez retrouver un voleur dans un royaume épargné par la mort. Ici, les créatures grandissent au-delà de leur date d’expiration et « débordent d’avidité et de puissance ».

En traversant le Hall des Portes de l’autre côté, vous explorerez une terre pleine d’habitants et d’innombrables secrets, et apporterez de l’espoir aux personnages que vous rencontrerez en chemin.

Le jeu offre la possibilité d’améliorer les armes de mêlée, les flèches et la magie tout en traquant et en vainquant des tyrans avec leurs propres « histoires et motivations ».

Auparavant sorti sur les consoles PC et Xbox, Death’s Door est un jeu acclamé par la critique que beaucoup de gens ont aimé, y compris Dorrani.