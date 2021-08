Death’s Door Kotaku Review: Zelda, sans les bagages

Image : Nerf acide / Kotaku

Dans les cinq minutes qui ont suivi le lancement de Death’s Door, j’ai su que j’allais l’adorer. Le combat était basique mais lourd. La présentation visuelle était clairsemée mais sur mesure. Sa musique, parfois pastorale et sereine, parfois sinistre et désespérée, ne cachait pas qu’il se passait quelque chose de spécial, et mon amour pour le RPG d’action indépendant ne fait que grandir.

Actuellement disponible sur PC et Xbox, les gens s’extasient sur Death’s Door et ils ont raison de le faire. Il n’y a rien de choquant dans son histoire ou sa mécanique. Ce qui est choquant, c’est à quel point il est bon dans tout ce qu’il fait. Le souci du détail est frappant : par exemple, lorsque vous coupez un panneau en bois en deux et que vous essayez ensuite de le lire, la partie supérieure du texte sera manquante. Je déteste l’achèvementisme dans les jeux, mais c’est celui où, après 10 heures, je veux toujours traquer chaque côté étrange de la collection et du secret de l’histoire.

Dans Death’s Door, vous incarnez un corbeau qui fait partie d’une bureaucratie de la faucheuse chargée de collecter les âmes de ceux qui passent dans l’au-delà. Il y a cependant un complot qui se prépare. Bientôt, comme l’agent Moulder de X-Files, vous enquêtez sur les manoirs de sorcières et les châteaux des marais, essayant de retrouver des camarades disparus et de capturer des âmes puissantes pour découvrir la vérité derrière l’au-delà. Le reste se déroule comme un Zelda 2D classique qui a été dépouillé et poli de sorte qu’il ne reste que l’essentiel – et ils brillent tellement qu’ils brillent pratiquement.

Créé par Mark Foster et David Fenn d’Acid Nerve et publié par Devolver Digital, Death’s Door est la suite de Titan Souls de 2015, une autre aventure d’action barebone. Dans celui-ci, cependant, vous combattez de nombreux boss cachés dans un monde majestueux et construit de manière ésotérique. C’était excellent, mais parfois un peu monocorde, et parfois aussi brutalement difficile. Death’s Door se sent plus finement réglé et étoffé et mieux dans presque tous les sens.

Les flèches que vous tirez traversent le niveau avec un flash rouge éblouissant et frappent les cibles avec un bruit satisfaisant. Un sort de bombe explose avec un craquement tonitruant qui transforme l’écran environnant en noir et blanc, comme une photo négative. Chaque capacité peut également interagir avec des objets dans le monde. Un sort de feu allume des braseros pour abattre une porte de fer bloquant le passage. Un grappin vous permet de déchirer l’air d’une plate-forme à l’autre.

De nombreux éléments individuels de Death’s Door sont empruntés à The Legend of Zelda, mais contrairement à tant d’autres hommages indépendants qu’il importe, il ne prend que les pièces qui s’emboîtent parfaitement. Ensuite, il les améliore de manière subtile et les réorganise en une nouvelle image unique. À titre d’exemple, le sort de grappin que vous trouvez ne vous tire pas seulement vers d’autres objets, il peut également vous tirer au-dessus des ennemis, vous aidant à traverser des combats d’arène de style enfer comme un bat-out-out -de l’enfer.

Les combats de boss de Death’s Door sont également un délice. Bien qu’il n’y en ait que quelques-uns, chacun a ses propres mécanismes, plusieurs phases et des personnages au centre qui imprègnent chaque rencontre d’une personnalité supplémentaire. Un pogo de crapaud géant qui reste sur des tuiles en ruine au-dessus d’une tourbière toxique est une classe de maître dans l’action d’arcade parfaitement équilibrée qui est aussi difficile qu’idiosyncratique, mais sans jamais se sentir comme un emmerdeur.

Au début, le crapaud a une armure et vous ne pouvez le frapper que dans le dos. Ensuite, il tombe et il crache des bombes sur vous, essayant de vous engloutir tout en inclinant toute la plate-forme de combat dans sa bouche. Entre deux chasses à la baleine, vous devez frapper une masse magique sur son dos qui régénère les tuiles sur lesquelles vous vous tenez. Après quelques essais, vous apprenez chaque phase du combat et comment vous adapter, et après quelques morts supplémentaires, vous finissez par traverser tout le combat sans prendre un seul coup. C’est économique et gratifiant. Bien que Death’s Door ne soit pas un jeu particulièrement long, je n’ai jamais souhaité que l’un de ces moments soit rembourré avec plus de remplissage.

Il est facile de faire l’éloge des jeux qui réussissent à faire valoir leurs vertus annoncées, que ce soit avec des visuels à gros budget ou des simulations complexes qui réagiront à tout type d’entrée de joueur. Quelque chose comme Death’s Door est admirable pour le niveau de soin qu’une équipe de deux personnes a mis pour masquer tout le travail qui a permis de rendre le jeu si gratifiant. Chaque pièce est calibrée pour avoir juste assez de friction pour vous tester sans jamais ralentir l’expérience. C’est ce que j’aime dans le point de vue de Playdead sur les plateformes de puzzle dans Inside, et c’est ce que Death’s Door fait si bien pour la formule familière du robot de donjon. Je ne peux pas le recommander assez.