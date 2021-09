Death’s Gambit apporte son action RPG hardcore pour basculer dans l’édition “Afterlife” étendue

Le lancement de la semaine prochaine sur Switch est Death’s Gambit: Afterlife, une version étendue de la version originale de 2018 qui apportera du nouveau contenu à la plate-forme de Nintendo.

Dans le jeu, vous incarnez le bras droit de Death alors que vous explorez les environs impitoyables de Siradon. Vous devrez utiliser une variété d’armes et de capacités pour défier les gardiens du royaume, purger leurs âmes et découvrir “le vrai prix de l’immortalité”. Ouf.

L’édition Afterlife de Switch promet dix nouveaux niveaux, plus de 30 armes, cinq nouveaux boss, des révisions mécaniques et plus encore, ce qui signifie que cela pourrait valoir le coup d’œil pour les nouveaux arrivants et ceux qui ont déjà joué au jeu auparavant. Assurez-vous de consulter la bande-annonce ci-dessus, ainsi que cette puissante liste de fonctionnalités :

Principales caractéristiques:

• Monde expansif – Voyagez à travers un monde immense de plus de 20 niveaux magnifiquement rendus. Rencontrez des personnages originaux de tous les horizons et découvrez leurs secrets.

• Metroidvania – Débloquez des améliorations de mouvement et de combat uniques qui ouvrent et élargissent le monde.

• Classes de personnages – Choisissez parmi 7 classes jouables, choisissez parmi plus de 100 talents dans l’arbre de compétences et multi-classes pour adapter le style de combat à vos préférences.

• Des boss incroyables – Chassez 20 monstres imposants et autres créatures de légende. Chaque boss est un test de compétence, nécessitant des stratégies uniques pour vaincre.

• Mode héroïque – Les boss vaincus connaissent un second souffle dans un mode héroïque exponentiellement plus difficile accessible immédiatement après les avoir vaincus. Donnez-vous un tout nouveau défi et maîtrisez leurs nouvelles capacités.

• Exploration non linéaire – Explorez les niveaux et les boss dans un ordre non linéaire, découvrez des zones secondaires avec plus de secrets à percer et des ennemis à purger.

• Personnalisation du personnage – Équipez votre personnage de plus de 30 armes, notamment des arcs, des faux, des épées longues, des hallebardes et plus encore. Personnalisez la façon dont vous les maniez avec une pléthore de capacités et d’améliorations.

• Fins alternatives – Déterminez le destin de Sorun au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire en atteignant certains objectifs et en prenant des décisions clés en cours de route.

• Artisanat – Récupérez, chassez et démantelez les objets que vous trouvez dans le monde entier pour créer de nouveaux équipements utiles pour votre combat à travers Siradon.

• Partition évocatrice – Découvrez une partition élaborée qui donne le ton à Death’s Gambit: Afterlife’s world avec près de 3 heures de musique évocatrice composée par Kyle Hnedak.

• New Game Plus – Terminez Afterlife pour déverrouiller New Game+ par tranches de trois qui vous permettent de définir votre propre difficulté. Revivez le voyage de Sorun avec de nouvelles variantes d’ennemis et des modificateurs uniques à New Game+.