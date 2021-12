Deathsmiles Collection obtient une sortie Western eShop à la fin du mois

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mettre à jour [Sat 18th Dec, 2021 06:55 GMT]: C’est officiel, Sourires de la mort I.II arrive sur le Switch eShop ici dans l’Ouest le 30 décembre 2021. Il sera disponible pour 39,99 $ USD ou votre équivalent régional. Il nécessitera 3,5 Go d’espace et prend en charge jusqu’à deux joueurs. Notre critique de la version japonaise du jeu sera publiée plus tard dans la journée, alors soyez à l’affût.

Mettre à jour [Thu 26th Aug, 2021 05:30 BST]: City Connection et Cave ont publié une nouvelle bande-annonce (ci-dessus) pour ce prochain package de collection. En plus de reconfirmer la date de sortie du 16 décembre, il a également été révélé qu’il y aurait un support en anglais.

Mettre à jour [Sun 25th Apr, 2021 15:55 BST]: L’éditeur City Connection a annoncé que Deathsmiles I & II sera lancé sur Switch et sur plusieurs autres plateformes le 16 décembre (merci, Gematsu). Malheureusement, il n’y a toujours aucune mention d’une sortie locale.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Histoire originale [Sat 26th Sep, 2020 11:00 BST]: Si vous cherchez plus d’action shoot’em up, Deathsmiles I & II est à surveiller lors de son lancement au Japon l’année prochaine.

Lors de la version en ligne du Tokyo Game Show de cette année, l’éditeur City Connection et le spécialiste de l’enfer des balles Cave Interactive ont annoncé cette collection de style gothique surnaturel contenant Sourires de la mort, Deathsmiles Mega Black Label et Sourires de la mort II arriverait sur plusieurs plates-formes, y compris la Nintendo Switch.

Voici ce que vous obtiendrez avec chaque jeu de la collection (merci, Gematsu) :

Sourires de la mort

Arcade Version 1.1 Normale

Deathsmiles Mega Black Label

Arcade Version 1.1 Normale

Sourires de la mort II

Arcade Deathsmiles IIX Arranger

Nouvelles fonctions

La série Deathsmiles a fait ses débuts dans les salles d’arcade japonaises en 2007, a été portée sur la Xbox 360 en 2009, et suivie d’une sortie mobile quelques années plus tard.

Est-ce un shmup que vous attendiez pour jouer sur votre Nintendo Switch ? Avez-vous expérimenté l’une des versions précédentes? Laissez un commentaire ci-dessous.