Deathverse est une suite surprise de Let It Die de Goichi Suda

En 2016, Grasshopper Manufacture et Supertrick Games de Goichi Suda ont sorti Let It Die, un roguelike dans lequel les joueurs escaladaient une tour tuant tout sur leur passage. Aujourd’hui, Sony a annoncé un successeur surprise au jeu, mais cette fois, il s’agit plutôt d’un « jeu d’action de survie » multijoueur.

Il s’appelle Deathverse : Let It Die et est développé par Supertrick, l’équipe qui a aidé sur l’original. L’éditeur GungHo le décrit comme :

Dans l’arène de combat de survie Deathverse: Let It Die, vous affronterez des joueurs et combattrez des ennemis dangereux dans le jeu en combat PvPvE. Utilisez des armes à la pointe de la technologie pour éblouir les foules et personnalisez votre propre personnage original avec des améliorations que vous collectez et débloquez lorsque vous trompez la mort, survivez à vos concurrents et grimpez dans les classements pour devenir une star ! En tant que participant à ce gorefest glamour, vous combattrez à l’aide d’une unité robotique spéciale, connue sous le nom de « Wilson », qui vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour survivre.

Dans une bande-annonce qui a ouvert la démonstration State of Play de Sony, on nous montre un groupe de combattants se battant dans une arène, utilisant une grande variété d’armes et de pouvoirs spéciaux.

Il arrive au printemps 2022 pour la PlayStation 4 et la PlayStation 5.

Si vous vous demandez comment cela se rapporte exactement à l’univers de l’original, voici l’explication officielle :

Une histoire à mourir Se déroulant des centaines d’années après les événements de Let It Die, Deathverse: Let It Die amène les joueurs dans le monde de l’émission de téléréalité à succès « Death Jamboree ». Animés par le charismatique Bryan Zemeckis, avec les commentaires de l’ancienne Championne Queen B, les personnalités des MC sont tout aussi colorées que la scène ensanglantée. Bien qu’il soit bien connu que « Death Jamboree » est produit par l’énigmatique Yotsuyama Broadcasting Company, le passé de la série est imprégné de mystère et dirigé par une cabale de personnages sombres. Il est temps de maîtriser votre arme préférée, de captiver les fans avec des mouvements époustouflants et de gagner l’admiration d’un public mondial pour devenir une étoile montante.

