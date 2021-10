Deathverse: Let It Die apporte de l’action en ligne sur PS4 et PS5 en 2022

Déjà lassé de Ville KO ou Destruction AllStars? Ne vous inquiétez pas : l’émission State of Play d’hier soir montrait un autre jeu d’action multijoueur en ligne sous la forme de Deathverse: Laissez-le mourir – et il arrive sur PS4 et PS5 l’année prochaine.

Deathverse se déroule dans le même univers alternatif que Let It Die, le jeu PS4 gratuit immensément populaire lancé en 2016… bien que ce nouveau titre se déroule des centaines d’années dans le futur. Jetez un œil à une bande-annonce ci-dessous.

Le principe est simple : dans ce jeu « d’action de survie multijoueur », vous participez à un jeu télévisé qui a conquis le monde et c’est essentiellement une bataille royale où « la survie est la seule règle ».

À cette fin, vous pouvez utiliser des katanas, des scies circulaires, des marteaux et plus encore pour vous défendre et repousser tous ceux qui mettraient en péril votre existence continue dans le monde. Plus vos exécutions et vos compétences sont élégantes, plus vous obtiendrez de likes de la part du public, supposément mousseux à la bouche pour plus de mégaviolence réelle.

Bien que la viande du jeu soit le PvP, il y aura apparemment aussi des éléments PvE dans le mélange : des « chasseurs presque invincibles » vont être déployés pendant le match pour vous garder sur vos gardes et prouver que la survie n’est pas Il ne s’agit pas seulement de tuer d’autres personnes – il s’agit également d’éviter la mort vous-même.

Ce jeu ne sera pas développé par Grasshopper Manufacture, comme l’était l’original Let it Die, mais sera plutôt un projet de collaboration entre GungHo et Supertrick Games.

Si vous êtes curieux au sujet du jeu, vous pouvez en savoir plus sur le blog PlayStation, et si vous voulez en savoir plus sur ce qui a été montré hier soir, vous pouvez consulter l’annonce de la bêta ouverte de King of Fighters 15, the Death’s La révélation de la porte PlayStation, la nouvelle mise à jour Bugsnax ou la gamme PS Plus de novembre divulguée.