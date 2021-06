Débâcle des Sixers : Trae et les Hawks mettent fin à un projet

Philadelphie est une ville qui joue un rôle fondamental dans la culture américaine. C’est un lieu où l’amour et la fraternité sont toujours présents et où les pères du pays ont déclaré l’indépendance. C’est aussi le nom du film intitulé de la même manière, avec Tom Hanks et Denzel Washington, qui parle principalement des droits de l’homme. Et celle de Rocky Balboa, de la rivière Delaware, de la Liberty Bell et une foule de choses qui composent une particularité spécifique à un endroit particulier des États-Unis, l’un des plus emblématiques du pays. Et en plus de tout cela, mais non des moindres, Philadelphie est une ville qui comprend le basket-ball. Sa connexion a toujours été totale avec des fans enhardis et son esprit, inébranlable.. C’est pourquoi, entre autres, la douleur des fans des Sixers est si grande aujourd’hui, une franchise qui s’est éloignée de sa propre histoire et n’est pas en mesure de trouver sa place dans une NBA qui n’attend personne, et elle non plus. les attendit.

Les Hawks sont tombés dans le match 7 et sur la route d’un Sixers décevant, horrible et triste. A une équipe qui semblait ne pas vouloir gagner et qui n’a pas trouvé le moyen de le faire, même quand la victoire était plus facile à obtenir que la défaite. Au quatrième match, à Atlanta, ils ont gagné par 18 et ont menacé de fermer la série. Dans le cinquième, devant leur public, ils ont fait 26, mais ils n’ont pas remporté la victoire non plus. Probablement, le projet mené par Joel Embiid et Ben Simmons, un plein de cadavres et un Process Trust déjà totalement vilipendé et, d’après ce qui a été vu, presque injustifié, a été accusé par Kawhi Leonard d’un coup de feu qui, en 2019, Il a touché le jante quatre fois avant de tomber à l’intérieur. C’est là que certains Sixers sont restés pour se lancer, maintenant oui, dans une phase de reconstruction dont ils n’ont menacé qu’à moitié et qui a consisté à changer d’entraîneur (nous allons parler de Doc Rivers maintenant), mais continuez d’essayer avec les étoiles. Avec les deux piliers qui ont soutenu l’équipe ces dernières années. Avec Embiid et Simmons.

C’est maintenant l’heure d’un départ obligatoire, celui d’un Simmons qui est à des années-lumière de son partenaire et qui n’a été qu’une promesse vide qui a disparu comme une larme sous la pluie. ETLe meneur s’est légèrement amélioré par rapport aux matchs précédents, mais uniquement dans les statistiques : 5 points, 8 rebonds et 13 passes décisives avant sa disparition, presque insultant, dans le dernier quart-temps, et ses démêlés avec Josh Collins, qui ont fini par le sortir d’un match qu’il n’arrivait pas ou qu’on attendait. Doc Rivers, un homme dont l’aura s’épuise et qui échoue sur les Sixers comme il l’a fait auparavant sur les Clippers, l’a accusé lors d’une conférence de presse. Aussi son partenaire Embiid. Images presque inédites de personnages de la même équipe fendant sans vergogne et blâmant quelqu’un de la même équipe pour la défaite, à tort ou à raison.

Embiid contre tous

Encore une fois, Embiid était l’élément différentiel et le seul joueur des Sixers qui a vraiment montré son visage dans la dernière ligne droite du match. Il s’est battu, s’est battu et était la figure que tout le monde lui demande d’être. Oui est allé à 31 points, 11 rebonds et 3 passes, touché mais pas coulé, affichant cette renommée d’homme de verre qu’il traîne depuis son arrivée et qui a été un fardeau pour une équipe totalement dépendante de son talent et de sa capacité à produire. Mieux entouré que les autres années par le travail et la grâce de Daryl Morey, cette fois il n’y a pas eu de larmes, comme en 2019, après l’élimination. C’était une fissure pour Simmons et une amertume suprême dont il n’y a aucun doute possible. Le pivot a essayé, a marqué 11 points au quatrième quart et était ce qu’il est, une mégastar qui joue touché, mais il était très seul, dans le jeu et dans une série qu’il n’a pas joué au complet, face à une Capela qui use n’importe qui et une équipe avec plus de cœur que la sienne.

Tobias Harris a essayé et est allé à 24 points et 14 rebonds, mais son irrégularité a également marqué sa carrière, et il n’est pas redevenu le bon joueur d’équipe de la classe moyenne que Doc Rivers, un homme avec de nombreuses vertus mais de plus en plus de défauts, créé dans les Clippers. L’erreur (une autre) de ce projet Clippers était d’offrir le maximum à l’attaquant et non à Jimmy Butler, ce polyvalent qui a freiné les egos irrépressibles et la prétention de grandeur des jeunes stars des Sixers, et avec celui qui a atteint le plus loin sur le chemin du ring. Au septième match. Mais à un résolu dans le dernier plan et pas avec l’image embarrassante vue ce soir. Et avec un pitch sans lequel l’histoire pourrait s’écrire, et qui évitait une prolongation qu’il avait forcé, wow, Jimmy Butler.

Daryl Morey est un génie, mais la magie n’existe pas, et il va avoir du mal à chercher des sorties et à ne pas se retrouver coincé avec une équipe pleine de problèmes. Simons a un énorme 165 millions garanti jusqu’en 2025 et Tobias 148 jusqu’en 2024. Et ce sans compter avec le 94 d’Embiid, engagé jusqu’en 2023 avec l’équipe de sa vie et un hobby qui écarte le sien à coups de sifflets et de huées. Morey devra gérer ces chiffres, des contrats qu’il n’a pas signés, pour voir comment il entoure le centre. Et au fait, décidez quoi faire avec un Rivers qui semble totalement brûlé et a été forcé d’improviser à la volée et de corriger d’autres et propres défauts : abandonner Howard presque entièrement dans la rotation, mettre Simons ou non, jouez les minutes clés avec un vétéran comme George Hill… enfin, des choses et plus encore. Et tout ou presque faux.

Trae Young est couronné